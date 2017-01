Hoy martes, desde las 20:30, se disputará la primera jornada de Verano Voley 2017. Será en el playón ubicado detrás del Instituto Comercial Crespo. Esta actividad deportiva-recreativa es organizada por la Municipalidad de Crespo. Todos los planteles están citados para el horario de inicio de la competencia.

CATEGORÍA MUJERES

Chichis vs. Deportivo alpargata (Zona ‘A’)

El rejunte vs. Top seven (Zona ‘B’)

CATEGORÍA VARONES

Primera napa vs. El mangazo (Zona ‘A’)

Wilson vs. Túpac Amaru (Zona ‘A’)

Doble positivo vs. Amigos del campito (Zona ‘B’)

CATEGORÍA MIXTO

Bloque -o- de concejales vs. Volando alto (Zona ‘A’)

En movimiento vs. Manos arriba (Zona ‘C’)

Es lo que hay vs. Renovar (Zona ‘B’)

De colores vs. Los cholos (Zona ‘D’)

*Nota: El orden de los cotejos puede sufrir modificaciones dispuestas por la organización.