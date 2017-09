Crespo- El cantante Rodrigo Martínez y la banda V-One que integra junto a cuatro cantantes y bailarines más, son artistas de una de las compañías discográficas más importantes del mundo, Warner Music Group. V-One, el nombre de la banda estilo pop latino/urbano, produce una música muy pegadiza y palpitante, y lanzó este viernes 15 su primer single y videoclip “Esto es amor”, que está disponible en las plataformas digitales de música como Spotify, iTunes, Youtube.

En declaraciones exclusivas a Paralelo 32, durante una entrevista telefónica, unos minutos después de los ensayos habituales, Rodrigo comentó “Nuestro primer single se llama ‘Esto es amor’, el tema pertenece a un productor musical de Buenos Aires y es la presentación de la banda que se formó hace ocho meses. El proyecto fue presentado al productor que es de Warner Music, nos dio un tema suyo y lo grabamos primero”.

El mismo productor fue quien hizo el contacto con la discográfica y los jóvenes cantantes y bailarines firmaron contrato en julio. “Desde ahí somos artistas de Warner Music, que se encarga de distribuir nuestra música y estamos trabajando con sus productores”- explica Rodrigo.

La filmación del video clip se hizo en playas de Miami y en la provincia argentina de San Juan.

La banda

V-One es una banda de pop latino/urbano. La componen cinco cantantes y bailarines muy jóvenes: Demian Vanikoff (20), de Vicente López- Bs. As.; Fabrizio Cardeliccio (18) de Capital Federal; Javier Suárez (21), de Santo Tomé, Santa Fe; Gonzalo Andrada (22), de Catamarca y Rodrigo Martinez (19), de Crespo, Entre Ríos.

“La banda se formó a partir de Javier, que conocía a Gonzalo por el ambiente de la música, se vinieron a vivir a Buenos Aires y se cruzaron en un casting, se juntaron para hacer una banda estilo Reik , porque nosotros somos cantantes más melódicos –relata Rodrigo-. Decidieron buscar más integrantes y encontraron a Frabrizio en Instagram porque subía videos cantando, y a mí me encontraron en un bar en Palermo, cuando justo toqué. Me invitaron a integrar la banda, me re copé. Estábamos los cuatro, empezamos a componer nuestros temas y nos dimos cuenta que queríamos sonar un poco más latinos, con música más bailable. Las mismas composiciones nos fueron llevando más a temas que daban para ese género y como ninguno de nosotros rapeaba, necesitábamos alguien que hiciera más urbano y lo encontramos a Demian por un contacto de Fabri. Lo llamamos, armamos el grupo y presentamos la banda a este productor”- señala sobre los orígenes de este gran proyecto y el sueño de cada uno de los artistas.

