Este domingo por la tarde, aprovechando el excelente clima, se disputó la tercera y última fecha del triangular Copa “129 Aniversario de la Ciudad de Crespo” que organiza el municipio de esta localidad. Unión de visitante, derrotó a Cultural por la mínima diferencia. El Sub 22 ganó el Celeste (2-1). Este resultado le otorgó el trofeo a Sarmiento de Crespo.

Fue un partido muy parecido al de la fecha pasada. Hubo pocas posibilidades de gol, donde ambos planteles se fueron prestando el balón a lo largo del encuentro. En Cultu, Jonathan Torres fue el jugador más desiquilibrante. Junto a Juan Carlos Prediger complicaron a su rival con pases entre líneas, buscando sorprender a la defensa del Cervecero. Torres manejó el balón en el local, pero al conjunto dirigido por Alfaro falló en la definición. Mayorá tuvo las jugadas más claras en la visita. El delantero, oriundo de Paraná, no estuvo fino en el último pase. En la segunda parte, la entrada de Iselli, ayudó para que el Verde pueda atacar más el arco rival.

El único gol llegó en el complemento. A los 31´, Schimpf desbordó por el sector izquierdo y mandó el centro al punto de penal, donde Stricker en el afán de rechazar el balón y que no le llegué a Mayorá que ingresaba solo por el segundo palo, terminó enviando la pelota a su propio arco. Luego Cultural buscó, pero no encontró la forma de igualar el marcador.

El cotejo preliminar de Sub 22 quedó en manos de Cultural por 2 a 1. Los goles del Celeste los hicieron Iván Albornoz y Agustín López, mientras que Brian Ache descontó para el Verde. Este resultado le permitió a Sarmiento consagrarse campeón y quedarse con la Copa “129 Aniversario Ciudad de Crespo”.

