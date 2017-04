Ayer domingo 9, se disputó la final de ida de la Copa de Bronce del “Torneo de Pretemporada” organizado por la Unión Entrerriana de Rugby. En Crespo, por la categoría Intermedia, Unión cayó ante Capibá de Paraná por 33 a 25.

Fue un partido no apto para cardiacos, que se terminó definiendo sobre el final. El encuentro tuvo diferentes pasajes, donde el local y el visitante se fueron prestando el liderazgo en el marcador. Se pudo observar un juego limpio, a pesar de las condiciones del tiempo, que en muchas ocasiones complicaron la estabilidad de los jugadores. Cabe destacar el buen marco de público que se hizo presente en el Destacamento de Vigilancia, sobre calle Pesante.

Unión comenzó ganando gracias al try de Gabriel Pereyra, pero el conjunto visitante pateo el tablero y paso al frente con un try y su respectiva conversión, para irse al descanso arriba. La segunda parte fue más movida. El “Verde” encontró dos tries de entrada y nuevamente estuvo arriba en el marcador. Alexander Pohl y Ezequiel Guerra fueron los autores de los puntos. Pero la visita logró nuevamente pasar al frente, gracias a dos tries y una conversión. La alegría no le duró mucho al combinado paranaense, ya que un try de Diego Keiner, más la conversión y un penal de Lucas Galeano, hicieron que Unión tome un poco de respiro. A pocos minutos del final llegó un Try – Penal para Capibá, para pasar al frente. Faltando un minuto, el conjunto de Paraná definió el partido con un try y su correspondiente conversión.

El plantel de Unión formó con: Leonardo Gómez, Marco Brauer, Gabriel Pereyra, Lucas Krauss, Ignacio Ramón, Cristian Bernahardt, Matías Keiner, Diego Keiner, Leonardo Zaragoza, Marcos Wagner, Facundo Saluzzio, Yamil Derfler, Lucas Galeano, Juan Bikaluk, Alexander Pohl, Jonathan Weigandt, Ezequiel Guerra, Juan Pablo Gerstner, Rodrigo Zandomeni, Joel Gómez, Andrés Retamar y Joaquín Reula. DT: Renato Sciortino.