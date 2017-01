Victoria.- Carolina Fernández fue elegida segunda Paisana Nacional de Jineteada y Folclore Diamante 2017. Representó a la agrupación Gaspar Benavento y obtuvo el reconocimiento en un festival que evaluaba tanto la belleza como los conocimientos sobre la tradición. Carolina habló con Paralelo 32.

—¿Es la primera vez que participás de una elección así?

_Es la primera vez que participo de una elección en un festival de jineteada y folclore. Participé y salí Flor del Pago en la Sociedad Rural de Victoria representando también a mi agrupación Gaspar Benavento, pero es la primera vez en un festival como éste.

—Subir a un escenario frente a miles de personas, ¿cómo es eso y cómo fue la elección?

_Cuando me invitaron a participar del desfile en Diamante, y además ser la representante de mi agrupación, no estaba muy convencida porque ya hacía unos años que no participaba en elecciones. Por supuesto que en este caso se trata de una elección muy distinta a las que ya había asistido, porque uno tiene que demostrar conocimientos sobre la tradición, los caballos y, por supuesto, conocer muy bien su fiesta mayor que año a año va creciendo y sumando prestigio no sólo para los diamantinos sino también en toda la provincia.

—¿Hubo algún coloquio para la selección de paisanas?

_El día sábado fue la elección, primero se hizo el tradicional desfile por las calles de Diamante, donde un gran número de personas sale a las calles a mirar y acompañar a las agrupaciones. Si no me equivoco fueron cerca de ochenta agrupaciones las que participaron este año. El desfile finalizó en el predio Martín Fierro, donde se realiza el festival. Una vez allí nos presentaron una por una y luego fuimos a un sector detrás del escenario mayor Carlos Santa María. Ahí se realizó el coloquio. Unas horas más tarde, después de algunas montas y grupos musicales, fue la elección donde fui electa segunda paisana nacional de Jineteada y Folclore Diamante 2017. Éramos veintitrés participantes y todas eran chicas muy lindas, tenían su encanto en particular. Sinceramente, yo lo veía muy difícil.

—¿Cómo llegaste a representar a la agrupación Gaspar Benavento de Victoria?

_Llegué a la agrupación Gaspar Benavento hace unos cuántos años, cuando tenía catorce, por medio de una amiga llamada Sabrina Sánchez, la actual presidente de la agrupación. Desde ese entonces que desfilo en esta agrupación, que en marzo del corriente cumple treinta años. Es la segunda más antigua de Victoria. Así que estoy muy contenta y orgullosa de poder representarla y obtener el premio en un año tan importante para la agrupación.