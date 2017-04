«Por primera vez una sentencia reconoce una relación entre el uso incorrecto del teléfono móvil y el desarrollo de un tumor al cerebro». Así lo anuncian en rueda de prensa Renato Ambrosio y Stefano Bertone, abogados en Turín de un empleado de Telecom, que enfermó de cáncer por culpa del celular utilizado en 15 años durante más de tres horas al día. El Tribunal de Ivrea (Turín) condena a pagar al INAIL (Instituto Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo) una renta vitalicia por enfermedad profesional al empleado de Telecom, Roberto Romeo, de 57 años. El Tribunal le ha reconocido un daño biológico permanente del 23 % y percibirá 500 euros al mes para toda la vida.

El juez del Tribunal de Ivrea, Luca Fadda, tras recibir informes técnicos, reconoce que el tumor es benigno, pero le causa invalidez a Roberto Romeo, quien explica así su enfermedad: «Utilicé el móvil 3-4 horas al día, en casa y en el coche, sin auriculares. Después, en el 2010, comencé a notar una persistente sensación como si los oídos estuvieran tapados. Me diagnosticaron un neurinoma en el cerebro (tumor que se origina en el conducto auditivo interno), cuenta Roberto Romeo, quien añade: Por fortuna se trata de un tumor benigno, pero que me incapacita. Sufrí la eliminación del nervio acústico y hoy no siento nada en el oído derecho».

Necesidad de campaña para reducir riesgos

El efecto cancerígeno de las ondas electromagnéticas del celular era ya conocido desde el 2011 por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que había incluido este dispositivo en la categoría 2b. «El hecho de que en el 2017 los tribunales italianos reconozcan la causa oncogénica en los campos electromagnéticos generados por el móvil es la señal del continuo avance de los conocimientos científicos», ha explicado el abogado Stefano Bertone.

«Esperamos que la sentencia haga promover una campaña de sensibilización, que aun no existe en Italia, para un uso correcto del móvil. Nuestro estudio ha abierto el sito web www.neurinomi.info, donde los usuarios pueden encontrar consejos sobre la utilización correcta del teléfono móvil», añade Bertone, quien explica también que la población debe ser advertida de que basta usar el móvil con los auriculares o a una cierta distancia para poder reducir los riesgos».