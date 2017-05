Nogoyá.- En la madrugada del miércoles Martín Motroni, presidente del Circulo Policial, mostró su malestar en las redes sociales al relatar que la escuela San Sebastián había recibido como donación por parte del senador Beltrán Lora (UCR) una computadora con más de trece años de antigüedad en lugar de una nueva como supuestamente habría prometido. Por su parte, Lora insistió en que se trató de una campaña de desprestigio.

“Nosotros teníamos la promesa de que el senador traería una computadora para la escuela de San Sebastián, tal fue así que mi intención fue esperarlo para agradecerle personalmente”, relató horas más tarde Motroni, y sumó: “Cerca de la una de la tarde me mandan un mensaje de que la computadora ya estaba en la escuela, que tenían que viajar y la habían dejado”.

“Al otro día, cuando fui, vi que la computadora que habían llevado era vieja, y yo días anteriores había agradecido públicamente al legislador por el gesto; me sentí un poco molesto pero no tanto. No obstante, anoche cuando el técnico la quiso armar, nos trajo la noticia de que la computadora no sirve, que es obsoleta ya que tiene más de trece años de antigüedad”, informó.

Según Motroni, el destino del aparato era cumplir con las cuestiones administrativas de la institución que implican el contacto permanente con el Consejo General de Educación además de la elaboración de notas y planillas para lo cual la unidad se encontraba ya obsoleta. “Yo me molesté y puse en el Facebook que la computadora no servía y que la íbamos a devolver y tuvo una gran repercusión. Yo no quise ni ofender ni hacer mal a nadie, simplemente contar algo que ocurrió, que eso es una chatarra que no sirve para nada”, insistió.

La escuela junto a todo el complejo San Sebastián es un emprendimiento del Círculo Policial que, a pesar de ser una gestión privada, cumple un importante fin social ya que viene a compensar la falta de establecimientos educativos en un sector muy carenciado de la ciudad.

Si bien los alumnos que asisten a la institución abonan una cuota mensual mínima, los docentes y otros trabajadores realizan continuamente eventos solidarios para cubrir los gastos de mantenimiento y sueldos del personal debido a la falta de cargos.

“En el último festival toda la ganancia se invirtió en la escuela y en la capilla. Hoy se están haciendo los baños públicos que habíamos prometido y que los queríamos tener terminados para el día 30 que se juntan todos los jardines de infantes para festejar su día”, recordó Motroni, quien además sostuvo que luego de que la situación tomó estado público, otros dirigentes se han acercado para concretar la llegada de una computadora nueva, aunque desde la entidad se decidió no aceptarla para no participar de disputas políticas.

Por su parte y bajo el título: “La gran mentira”, el legislador departamental emitió un comunicado en el cual asegura haber sido envuelto en un “mal entendido intencional y de mala fe”. Allí, Lora asegura que el pedido de la computadora surge a través de una nota de la directora de la institución, con quien dice nunca haber tenido diálogo personal ni telefónico, por lo cual no habría ninguna promesa incumplida.

Y más adelante apunta: “No siendo positiva mi gestión ante las autoridades provinciales, surge la posibilidad de conseguir computadoras dadas de baja por la administración provincial, las que se repararon y acondicionaron por un técnico de la ciudad para poder ser utilizadas”.

“Lamento esta situación donde diez días después de entregada la computadora se dan cuenta de que es usada, sabiendo desde el principio que esto sería así, solo con verla a simple vista uno se da cuenta”, fustigó y continuó: “Aquí nadie ocultó ni disfrazó nada. Si el problema es lo estético lamento que no me lo hayan hecho saber en su momento porque es de suma utilidad para otras instituciones”.

Finalmente y luego de acusar a la gestión provincial del “despilfarro” e “incapacidad de gestión política”, sostuvo que el hecho se desencadenó a partir del inicio de la campaña política. “Es indignante que para hacer política se utilice a las instituciones y son las malas prácticas a las que están acostumbrados desde hace más de 10 años donde el atropello, el todo vale y el vamos por todo, los hace llegar a bajezas inimaginables, en las cuales no voy a entrar ni voy a bajar la campaña política a esos niveles”, señaló.

Al concluir la jornada se supo que una empresaria de la ciudad concretó la donación de un equipo completo, sin uso y además garantizó la conexión mensual a Internet y al servicio de televisión por cable para la institución de manera gratuita.