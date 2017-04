Crespo.- Este martes 11 de abril, personal del Escuadrón Núcleo de Gendarmería Nacional con asiento en la ciudad de Paraná, realizó un operativo en un comercio no tradicional de venta de prendas de vestir, que funciona bajo el nombre comercial de La Estrella, ubicado en calle 25 de Mayo de nuestra ciudad.

Si bien no se dieron detalles de manera oficial, el procedimiento, que comenzó a las 09:00 de la mañana hasta las 18:00 horas, como informáramos en la jornada de ayer martes correspondería a una investigación vinculada a los movimientos económicos del comercio, además de la posible existencia de trabajadores textiles en situación de explotación laboral.

Con orden del Juez Federal de Paraná Nº1 a cargo del Dr. Leandro Damián Ríos, los efectivos de Gendarmería llevaron adelante el procedimiento que no contó con participación de otros organismos federales como el Ministerio de Trabajo, Afip, o Aduana.

Extraoficialmente se conoció que durante el operativo se habría secuestrado una suma de dinero de aproximadamente 4 millones de pesos, unos 40 mil dólares, documentos y elementos probatorios de la actividad que se desarrolla en el local, además de haberse trasladado hacia la capital provincial para declarar, a tres personas que se encontrarían en situación de explotación laboral.

Culminado el procedimiento -sobre el cual desde la fuerza no se brindó ningún tipo de información-, el comercio que funciona en el edificio que perteneciera a la ex firma Miguel Waigel y Cia, y que fuera adquirido por un empresario de María Luisa; no fue clausurado continuando con la actividad comercial normal.