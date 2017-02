Un nadador cordobés parapléjico, cruzó a nado el Canal Beagle

Santiago Gutiérrez, de 40 años, el ex guardavidas de Carlos Paz (Córdoba) que en el 2012 sufrió un accidente automovilístico y perdió la movilidad de las piernas, se sumergió este domingo en las aguas heladas del Beagle para nadar 1,8 kilómetros entre Cabo Peñas (Chile) y Puerto Almanza (Argentina), en un tiempo de 45 minutos.

“El agua tenía una temperatura de entre 7 y 8 grados, pero no me molestó. No tuve ningún problema físico. Al contrario, lo disfruté mucho. Era impresionante parar y ver las montañas, y hasta los pingüinos y unas ballenas que estaban cerca”, contó Gutiérrez en diálogo con Télam.

El hombre recordó que el proyecto surgió hace ocho meses, luego de ponerse en contacto con un nadador que había hecho el cruce.

“Mirá que no camino”, le dijo Gutiérrez a Camilo López, el deportista que lo acompañó en la travesía junto con un grupo de colaboradores y representantes de instituciones de Córdoba y Tierra del Fuego.

Santiago llegó a Ushuaia el martes 32 de enero, y para aclimatarse a la baja temperatura del agua realizó tres incursiones en Playa Larga, un paraje próximo a la ciudad.

“Estuve entrenando siete meses en Carlos Paz. No tenía ninguna experiencia en aguas frías. Por suerte nos tocó un día espectacular, con sol y poco viento”, comentó.

No obstante, la correntada lo desvió de su rumbo y terminó nadando el equivalente a un cruce y medio del canal.

Para nadar, Gutiérrez utiliza un dispositivo simple, que fija sus piernas y le otorga flotabilidad, de manera que pueda desplazarse sin inconvenientes.

Un médico y su equipo de trabajo, incluida su novia Silvana, lo siguió de cerca en un bote y un guardacosta de la Prefectura Naval Argentina (PNA) estuvo alerta todo el trayecto para una eventual evacuación.