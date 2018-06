El padre Fabián Castro, exvocero del Arzobispado de Paraná, lanzó una fuerte campaña para que los electores “pro vida” no voten en las elecciones de 2019 al diputado nacional Atilio Benedetti (Cambiemos-UCR). En un escrito publicado en Facebook, el cura dijo que el año que viene “haremos memoria” a la hora de ir a las urnas para elegir gobernador de Entre Ríos.

La embestida del sacerdote se da luego de que el dirigente radical definiera su voto a favor de la despenalización del aborto, cuyo proyecto de ley será tratado este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación.

En desacuerdo con la postura del legislador, el cura publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que insta a la comunidad cristiana a no apoyar al radical si se presenta en la contienda electoral como candidato a gobernador.

“Este diputado está haciendo sondeos para ver si se candidatea el año que viene como gobernador de Entre Ríos… llegará el momento que haremos memoria de que apoyó la legalización del aborto en la Argentina”, escribió Castro.

El escrito es acompañado por una imagen con la foto de Benedetti y su anuncio de que va a votar la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Sobre la misma se lee: “No se preocupe don Atilio. Yo lo comprendo. Entiendo que esté a favor de una vida y no de dos. Entiendo que quiera votar esa ley porque apoya el aborto. Eso sí, le pido que usted me entienda a mí. Sobre todo comprenda que el año que viene…cuando me venga a pedir el voto… YO A USTED NO LO VOTARÉ”.

Y cierra: “Espero sepa también comprenderme usted a mí y a muchísimos entrerrianos que han sido decepcionados por su voto”.

No es la primera vez que el cura se lanza contra figuras públicas desde su red social. En mayo de 2016, desde el blog www.padrefabian.com.ar cuestionó a los periodistas entrerrianos que cubren cuestiones eclesiásticas, calificándolos de ignorantes.

El posteo del cura acumula reacciones en la red social y es compartido por diferentes personas que no acuerdan con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

(Fuente: Entreriosahora)