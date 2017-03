Un adiós para “Chita”

Crespo- Este lunes 27 de marzo falleció a los 51 años Héctor Julio Stieben. La partida de este mundo del popular “Chita” conmovió a tantos que conocieron al singular personaje y, como suele suceder, se expresaron a través de las redes sociales.

Hincha, compañero y amigo de casi todos los allegados a la familia de la Asociación Deportiva y Cultural, su muerte causó mucha tristeza principalmente en los corazones celestes.

Sincero, respetuoso, bonachón, siempre alguna changa o una mano amiga servía para que un sándwich o algún otro plato salvara la comida del día.

Generaciones enteras que representaron a las distintas disciplinas de la Asociación Deportiva y Cultural lo fueron conociendo con el paso del tiempo. Y muchos, en el día a día, viéndolo antes o después de una práctica, también aprendieron a quererlo.

Su prodigiosa memoria nunca falló, y mejor que cualquier otro, podía recitar formaciones enteras de equipos de Primera División de Cultural, con nombre, apellido y posición, animándose incluso a describir la cualidades que tenía cada uno, recordando alguna gambeta, algún taco, algún gol inolvidable, de esos que contaba una y otra vez a quien se sentara con él a compartir el momento.

Fanático simpatizante de Cultu, ostenta un premio que el deporte le suele otorgar a pocos elegidos, que es el ser respetado por las dos hinchadas rivales, las de Sarmiento y el Club Atlético Unión.

Podía visitar con total tranquilidad la cantina de otros clubes y también solía encontrar compañeros de horas eternas, de largas charlas, en el Centro Recreativo y Cultural Ferroviario, porque el circuito de los mostradores con historia siempre le prodigaba un alma solidaria que lo invitara, y en esos templos de Baco también practicó el culto a la amistad. Por eso les importó a muchos su partida, porque dejó un vacío a su manera, en un espacio donde se respeta al que confirma su amor a la camiseta recitando formaciones de hoy y de todos los tiempos, o simplemente es un tipo confiable y amistoso.

Tenía amigos en la rivalidad futbolera, pero cuando le preguntaban por su pasión, no dudaba en afirmar una y otra vez que era hincha “de la gloriosa Asociación Deportiva y Cultural”, con un sentido de pertenencia admirable. El fútbol, su deporte predilecto, está de luto.

Se fue un personaje de la ciudad, querido, porque no tenía maldad; bonachón y respetado, porque no faltaba el respeto a nadie. Con él, además, se van también miles de anécdotas y fotos de quienes a su paso no dudaban en pedirle un recuerdo para la posteridad, como si fuera un jugador de fútbol, esos que él tanto admiraba.

Sus restos serán sepultados en el cementerio de Aldea Jacobi a las 18:30, previo acto religioso en la sala a las 18:00.