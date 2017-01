El 5 de febrero dará inicio una nueva edición del Torneo Federal C (ex Torneo del Interior o Argentino C). Allí, 310 equipos de diferentes puntos del país, buscarán llegar al Torneo Federal B, mediante los ascensos que otorga esta competencia.

Quien tendrá una semana más, para poder afinar todos los conceptos y salir a la cancha, será el Club Atlético Arsenal de Viale, conjunto que debutará el 12 de febrero en condición de local ante Atlético Hasenkamp. Cabe destacar que el Verde en la primera ronda quedará libre, ya que forma parte de la zona 3 de la Región Litoral Sur, junto a Atlético y Juventud Sarmiento, ambos conjuntos de Hasenkamp que se enfrentarán en la primera fecha.

El equipo de Arroyito, continua entrenando bajo las ordenes de Hugo “Tony” Fontana y José Mancuello, quien se encarga de la parte física. En la semana dialogamos con el Director Técnico, quien nos expreso que hoy en día las fases del entrenamiento se van mezclando, es decir que durante estas semanas de preparación se fue trabajando los físico junto a lo futbolístico, mezclado con la parte táctica y psicológica.

El conjunto de Viale ya tuvo sus primeros amistosos, fueron ante Atlético Valle María y Libertad de Victoria, donde en ambos cotejos los dirigidos por Fontana salieron victoriosos.

Cuando le consultamos por la zona en la cual le toca estar a Arsenal en esta nueva edición del Torneo Federal C, Hugo Fontana expresó: “Va a ser un grupo muy duro y parejo ante todo. Nos toca enfrentarnos a equipos que lograron llegar a semifinales de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Tienen un gran aspecto positivo, el cual es que han mantenido su base y además incorporaron jugadores importantes con pasado en Torneo Federal B”.

Incorporaciones

El conjunto dirigido técnica y tácticamente por el paranaense Hugo Fontana, continúa con el armado del platel que afrontará la sexta categoría del fútbol argentino. Durante estas semanas incorporó siete jugadores, con el objetivo de afianzar todas las líneas. Eduardo Fontanini, arquero que jugó con Atlético Litoral de María Grande el Torneo Paraná Campaña se sumó en busca de ser el portero titular. Por la linea defensiva se sumaron Alexander Hollman y Agustín Galliussi, este último también puede actuar como volante. Ambos jugadores llegan de la reserva de Patronato de Paraná. Hollman es oriundo de María Grande, y tuvo la posibilidad de vestir la casaca del Patron con el equipo superior. Como volantes llegaron, Emiliano Zampiere, de Unión Agrarios de Cerrito y Joaquín Botegal, también de la reserva de Patronato de la Juventud Católica. La delantera llegó cargada de goles. Al conjunto de arroyito de sumaron Iván “Braka” Aguilar jugador de Unión Agrarios de Cerrito y Agustín Burdese, delantero de Atlético María Grande. Ambos goleadores en sus respectivos equipos.