Victoria.- Se llama Carina Colazo, tiene 25 años, vive en el Quinto Cuartel y está pasando por momentos muy complicados. Su nenita nació hace 8 meses en forma prematura, estuvo internada en neonatología del Hospital San Roque de Paraná. La criatura padeció neumotórax bilateral (ambos pulmones) estuvo muy grave y con pocas posibilidades de vida. “Un día reaccionó y después de 2 meses internada salió adelante”. La trasladaron a nuestra ciudad y siguió asistida en el nosocomio local un mes más.

También explica Carina que los problemas se originaron por la falta de madurez de los pulmones y producto del neumotórax quedó con una displasia pulmonar. Por tal motivo debe permanecer en un lugar desprovisto de humedad y muy cuidada, además todo esto le generó un estridor (sonido agudo que se produce en la inspiración), que le quedó por lesiones que provocó posiblemente el tubo que la ayudaba a respirar. “Se corre el peligro de que se tapen las vías aéreas”, señaló.

Paralelo 32 se comunicó con Carina, que sigue acompañando a su hija en el nosocomio de Paraná, porque no le pueden dar el alta todavía. Está esperando que le entreguen la mochila especial portadora de oxígeno, que necesita cuando la lleven a control al San Roque. Además el tubo y la aparatología necesaria para que tenga una asistencia permanente, además de la medicación y otros elementos.

Vivienda

Actualmente Carina vive en el Quinto Cuartel, pero su casa, según nos explicó, no está en condiciones edilicias, se encuentra en una cortada pasando el Refugio, tiene problemas de estructura. La calle además de ser de tierra está a una distancia considerable y por las características no puede ingresar la ambulancia. “Esto es lo que más me preocupa, porque ahora tengo que llevar el tubo de oxígeno y no puedo llegar a mi casa”, señaló. Esto se complica aún más cuando llueve.

Otro problema que se le presenta en verano es la falta de agua, está en un lugar alto y no llega por falta de presión, a pesar de que cuenta con la cañería instalada.

Está en pareja y su marido trabaja en un frigorífico, por otra lado señaló que les preocupa que puedan tener una emergencia y no tienen una salida rápida.

Finalmente solicitó a quien la pueda ayudar, que le permitan acceder a una vivienda a la que se pueda llegar sin inconvenientes, para poder asistir a su hija. Por ejemplo, comentó tiene que llevar un tubo de oxígeno todas la semana y actualmente en estas condiciones es imposible llegar a la vivienda con un elemento de esas características.