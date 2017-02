Victoria.- Según Sebastián Bel, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, las políticas nacionales del sector no tienen una visión federal, lo cual representa menos representatividad del interior. En la gestión anterior se promulgó la Ley Nacional de Turismo (N° 25.997) que “contó con el aporte de representantes de todas las provincias, participamos en todos los debates durante un año”. Agregó que en base a esa legislación orientaron las distintas acciones como el Plan Federal de Turismo, la creación del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y la creación de los “fines de semana largo”, el desdoblamiento del receso invernal y la promoción a través de beneficios en la tasa aero-portuaria.

“Fueron muchos las cosas que se generaron con la participación de representantes del sector de todas la provincia”, dice Bel, especialmente las que tenemos una importante oferta turística”. Agregó que actualmente “se observa que hay poco trabajo en ese sentido y la primera muestra de ello fue la de modificar los feriados de los fines de semana largos, que tendría que haber sido debatida previamente con las cámaras de todo el país, pero el gobierno nacional lo sacó por decreto”, dijo, aunque reconoció que en parte fue modificado.

Realidad

Actualmente Brasil, Uruguay y Chile son más competitivos que nosotros, con tarifas y costos más económicos, con una excelente prestación de servicios, a lo que se suma una naturaleza muy atractiva. Al respecto sostuvo que habría que trabajar en conjunto para evaluar los costos que tienen nuestros prestadores, estudiar la forma de mejorar las tarifas y seducir a los viajeros para que no vacacionen en el exterior.

Provincia

La relación que mantienen con el Ministro de Turismo Adrián Fuertes, es buena, pero lamentó que la cartera no tenga un presupuesto adecuado para apoyar esta actividad. “Es uno de los sectores importantes en nuestra provincia que genera ingreso de divisas, junto al agro y la industria”, opinó. Además con una creciente actividad laboral “Hoy un restaurante genera más trabajo que 300 hectáreas de campo”.

Asegura que no hay un apoyo del gobierno provincial para llevar a cabo una fuerte política de promoción, siempre son escasos los recursos y consideró que Turismo no tuvo una buena asignación presupuestaria. “Además, por más esfuerzo que haga el ministerio, tiene las manos atada porque no cuenta con la partidas necesarias”, acotó

Ente mixto

En declaraciones a Paralelo 32 explicó que siguen impulsando la conformación de un ente mixto de turismo, por considerar que con este organismo se va a fortalecer la actividad. Agregó que ante un foro que organizó la Cámara hace dos años, tanto el gobernador Gustavo Bordet como el actual Ministro Fuertes (en campaña), ante una importante presencia de prestadores prometieron que, si accedían al gobierno, convocarían a todos los sectores para conformar un ente mixto de turismo, pero ha pasado más de un año de gestión y no han tenido novedades al respecto. Tiene la expectativa que en el 2017 se pueda materializar.

“Los principales destinos turísticos de nuestro país y del mundo han crecido a expensas de estos organismos mixtos”, dijo, señalando también que el presupuesto de un Ente proviene de lo que aporta el sector, que es administrado por el Estado como un fondo específico para llevar adelante las políticas para desarrollar el turismo. Los privados y el Estado diseñan políticas que seguramente tendrán menor margen de error, enfatizó.

Tributos

Para Bel, la presión tributaria que soporta el turismo es muy alta, la energía eléctrica tiene costos más altos que la industria y el consumo es importante, para poder brindar un buen servicio. Hay cinco entidades que perciben un canon fijo de los prestadores, entre ellas Sadaic y Aadicapyf, que cobran un monto por habitación esté o no ocupada. Lo mismo ocurre con la ATER, que mide por metro cuadrado el tributo sin tener en cuenta la ocupación.

“Nosotros bridamos una importante cantidad de mano obra en la provincia, porque a diferencia de otras actividades no se maneja con máquinas sino con personas, y eso es bueno pero representa un alto costo, porque todos deben estar inscriptos. “No apoyamos a los prestadores que tienen personal en negro”. Inclusive están trabajando con el ministerio, porque es una forma de combatir la competencia desleal.

Provincia

Para Bel, nuestra provincia turísticamente está bien encaminada, en el 2016 hubo más inversión que el año anterior, especialmente los parques termales, acuáticos y las playas están todas habilitadas. Esto ha sido importante. “La primera semana de enero el movimiento turístico no fue el esperado pero en la segunda quincena tuvo un saldo muy positivo. Hace algunos años recibíamos una mayor cantidad de visitantes con relación a la actualidad, pero comparando con lo que ocurre en la costa atlántica y el Córdoba, relacionado a los niveles de ocupación, estamos mejor”.

Finalmente comentó que es muy importante la cantidad de personas que pasan por nuestra provincia provenientes de Cuyo, el sur o Buenos Aires, que tienen como destino final Uruguay o Brasil, pero siempre pernoctan un fin de semana o días en un centro turístico entrerriano, de ida o a la vuelta.

También el nivel de gasto es bajo, como ocurre en todo el país, que lo atribuyo obviamente a cuestiones relacionadas al poder adquisitivo de la gente.