Todo listo

En la sede de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, se llevó a cabo el sorteo del campeonato para Primera División, Sub 20 y Sub 17. Además se decidió, por unanimidad, que la pelota comenzará a rodar el domingo 14 de mayo, debido a que Arsenal de Viale jugará la final de vuelta del Torneo Federal C el próximo domingo ante Unión de Totoras tras caer en Santa Fe por 2 a 1 el último fin de semana.

Primera fecha con clásico

El sorteo dio como resultado que el torneo arrancará con clásico crespense. Unión recibirá a Sarmiento en el estadio Mundialista 25 de Agosto. Por su parte, Cultural debutará de local frente a Litoral de María Grande.

FIXTURE ZONA SUR

• Primera fecha

Cultural vs. Litoral de María Grande

Atlético María Grande vs. Dep. Tabossi

Arsenal de Viale vs. Seguí FBC

Cañadita Central vs. Viale FBC

Unión vs. Sarmiento

• Segunda fecha

Litoral de María Grande vs. Dep. Tabossi

Cultural vs. Arsenal de Viale

Viale FBC vs. Atlético María Grande

Seguí F.B.C. vs. Unión

Sarmiento vs. Cañadita Central

• Tercera fecha

Arsenal de Viale vs. Litoral de María Grande

Dep. Tabossi vs. Viale FBC

Unión vs. Cultural

Atlético María Grande vs. Sarmiento

Cañadita Central vs. Seguí FBC

• Cuarta fecha

Litoral de María Grande vs. Viale FBC

Arsenal de Viale vs. Unión

Sarmiento vs. Dep. Tabossi

Seguí FBC vs. Atlético María Grande

Cultural vs. Cañadita Central

• Quinta fecha

Unión vs. Litoral de María Grande

Viale FBC vs. Sarmiento

Cañadita Central vs. Arsenal de Viale

Dep. Tabossi vs. Seguí FBC

Atlético María Grande vs. Cultural

• Sexta fecha

Litoral de María Grande vs. Sarmiento

Unión vs. Cañadita Central

Seguí FBC vs. Viale FBC

Arsenal de Viale vs. Atlético María Grande

Cultural vs. Dep. Tabossi

• Séptima fecha

Cañadita Central vs. Litoral de María Grande

Sarmiento vs. Seguí FBC

Atlético María Grande vs. Unión

Viale FBC vs. Cultural

Dep. Tabossi vs. Arsenal de Viale

• Octava fecha

Litoral de María Grande vs. Seguí FBC

Cañadita Central vs. Atlético María Grande

Cultural vs. Sarmiento

Unión vs. Dep. Tabossi

Arsenal de Viale vs. Viale FBC

• Novena fecha

Atlético María Grande vs. Litoral de María Grande

Seguí FBC vs. Cultural

Dep. Tabossi vs. Cañadita Central

Sarmiento vs. Arsenal de Viale

Viale FBC vs. Unión

FIXTURE ZONA NORTE

• Primera fecha

Dep. Tuyango vs. Juv. Sarmiento de Hasenkamp

Atlético Hasenkamp vs. Unión Agrarios de Cerrito

Juv. Unida de Bovril vs. Atlético Hernandarias

Independiente FBC vs. Dep. Bovril

Unión FBC Alcaraz vs. Atlético Sauce de Luna

• Segunda fecha

Juv. Sarmiento de Hasenkamp vs. Unión Agrarios de Cerrito

Dep. Tuyango vs. Juv. Unida de Bovril

Dep. Bovril vs. Atlético Hasenkamp

Atlético Hernandarias vs. Unión FBC Alcaraz

Atlético Sauce de Luna vs. Independiente FBC

• Tercera fecha

Juv. Unida de Bovril vs. Juv. Sarmiento de Hasenkamp

Unión Agrarios de Cerrito vs. Dep. Bovril

Unión FBC Alcaraz vs. Dep. Tuyango

Atlético Hasenkamp vs. Atlético Sauce de Luna

Independiente FBC vs. Atlético Hernandarias

• Cuarta fecha

Juv. Sarmiento de Hasenkamp vs. Dep. Bovril

Juv. Unida de Bovril vs. Unión FBC Alcaraz

Atlético Sauce de Luna vs. Unión Agrarios de Cerrito

Atlético Hernandarias vs. Atlético Hasenkamp

Dep. Tuyango vs. Independiente FBC

• Quinta fecha

Unión FBC Alcaraz vs. Juv. Sarmiento de Hasenkamp

Dep. Bovril vs. Atlético Sauce de Luna

Independiente FBC vs. Juv. Unida de Bovril

Unión Agrarios de Cerrito vs. Atlético Hernandarias

Atlético Hasenkamp vs. Dep. Tuyango

• Sexta fecha

Juv. Sarmiento de Hasenkamp vs. Atlético Sauce de Luna

Unión FBC Alcaraz vs. Independiente FBC

Atlético Hernandarias vs. Dep. Bovril

Juv. Unida de Bovril vs. Atlético Hasenkamp

Dep. Tuyango vs. Unión Agrarios de Cerrito

• Séptima fecha

Independiente FBC vs. Juv. Sarmiento de Hasenkamp

Atlético Sauce de Luna vs. Atlético Hernandarias

Atlético Hasenkamp vs. Unión FBC Alcaraz

Dep. Bovril vs. Dep. Tuyango

Unión Agrarios de Cerrito vs. Juv. Unida de Bovril

• Octava fecha

Juv. Sarmiento vs. Atlético Hernandarias

Independiente FBC vs. Atlético Hasenkamp

Dep. Tuyango vs. Atlético Sauce de Luna

Unión FBC Alcaraz vs. Unión Agrarios de Cerrito

Juv. Unida de Bovril vs. Dep. Bovril

• Novena fecha

Atlético Hasenkamp vs. Juv. Sarmiento de Hasenkamp

Atlético Hernandarias vs. Dep. Tuyango

Unión Agrarios de Cerrito vs. Independiente FBC

Atlético Sauce de Luna vs. Juv. Unida de Bovril

Dep. Bovril vs. Unión FBC Alcaraz