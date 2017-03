Crespo/María Luisa– “Yo tengo miedo y mi familia también. Te digo la verdad, tengo miedo por mis hijos y por mis nietos”, comienza diciendo Luis Pablo Schönfeld, el presidente de la Junta de Gobierno de María Luisa que cobró notoriedad cuando le paró el carro en malos términos al desarrollador inmobiliario Fernando Huck, de Crespo; en visita a Paralelo 32, único medio al que hizo declaraciones. A esa frase la repitió varias veces durante la entrevista.

¿Por qué miedo? si Huck dice que está todo muy bien entre ustedes, que usted le pidió disculpas, se dieron un abrazo y se iban a reunir para seguir tratando el tema, fue la inevitable pregunta de nuestro medio, a lo que Schönfeld dijo terminantemente que no es verdad, que solo se disculpó por los exabruptos durante aquella conversación telefónica grabada, que Huck usó esas palabras y hoy él siente miedo por una visita a la que considera intimidatoria.

Origen de la situación

El jueves 16 de marzo circuló por los grupos de WhatsApp y Facebook, un audio que se viralizó rápidamente donde el jefe comunal de María Luisa, Luis Schönfeld reaccionó con fuertes epítetos durante una conversación telefónica con el desarrollador inmobiliario Fernando Alberto Huck.

El diálogo fue grabado por el propio Huck –como lo hace con todas las llamadas según explicó en Canal 2 de cable de Crespo- y posteriormente un tercero que lo recibió, lo compartió y se hizo público. El enojo está relacionado con un conflicto que se presenta en un loteo del empresario en la aldea.

Manipulación de la disculpa

Schönfeld explicó: “Fernando Huck me visitó el lunes (20). Apareció en María Luisa, averiguó donde quedaba la Junta de Gobierno (le respondió un ex intendente que estaba en la vereda de su casa), lo cual es raro en un hombre que hace emprendimientos de 150 a 170 lotes en el pueblo. No sabía dónde estaba la Municipalidad, o sea que muchas gestiones no había hecho acá evidentemente. Entró al edificio de la Junta taconeando, acompañado de otro tipo también vestido de negro. Entró a mi oficina, me dio la mano, se sentó sin que lo invitara y con una cara que metía miedo. Me dijo unas palabras de lo que le estaba pasando a él y yo lo interrumpí, le dije que por la forma en que me expresé le pido disculpas porque es lo que corresponde a un cristiano y yo lo soy. Me estiró la mano y se la di, pero eso no significa que el problema no exista o que yo lo desmienta. A continuación le dije que no tenemos más nada que hablar, que a partir de ahora trate directamente con los organismos provinciales. El tipo que fue con él se quedó parado junto a la puerta y me miraba fijo. Quiso seguir la conversación y lo corté. No tengo más nada que hablar. Medio que se estiró para darme un abrazo y no pudo. Huck se levantó y salieron taconeando, subió al auto y desparramó piedritas por la forma rápida en que salió. Mientras tanto hizo una demostración de fuerza triplicando la cantidad de máquinas viales que empezaron a remover tierra en su loteo. Es una forma de prepotear”, dijo el jefe comunal.

“Primero lo tomé con sorna, pero después me empecé a preocupar. Mi señora está muy asustada. Ella tiene una hija y nietos en Crespo, estudiando incluso acá, y tengo miedo. Me pide que tenga cuidado con todo esto. Si un hombre entra a la aldea taconeando, a la vieja usanza, para hablar conmigo, me preocupa. No estoy acostumbrado a eso. Después de todo es uno de los hombres más ricos de Entre Ríos y tiene poder. Por otra parte redobló la apuesta: si había cinco máquinas, ahora hay quince en el loteo. Va a los medios provinciales, como Canal 9, a decir que yo le pedí disculpas. Como buena persona y cristiano le pedí disculpas por la forma de decir las cosas, por las expresiones. Pero el tema de fondo existe. Él mezcla todo para sacar ventaja, me manipuló. Ese lunes (20) hablé con él tal vez treinta palabras, y él de eso salió a los medios a hacer una pantomima, riéndose”.

“Grabar a alguien a mí no se me pasa por la cabeza. No era una grabación periodística la que hizo, lo aclaro, por eso digo que es una locura lo que hizo. La grabó él a la charla. (N de la R: Nos corresponde aclarar, como periodistas, que es una regla ética de nuestra profesión, avisarle al entrevistado cuando se lo va a grabar, en diálogos telefónicos).

¿Cómo se hizo público ese audio?

Huck me pasó el audio a mí y al Director de Juntas de Gobierno de Entre Ríos. Me agarró un ataque de llanto en ese momento, por la impotencia, porque él me había mandado un mensaje unos días antes, el 8 de marzo, informándome que iba a comenzar la obra, terminando de hacer la red de luz y agua y bajando la calle 50 centímetros. Le contesté que no podía hacer esa bajada de calle porque inundaría a todos los vecinos. Lo invité a que viniera el viernes 10 de marzo a las 8.00 a una reunión con vecinos y funcionarios provinciales en las que se iban a evacuar todas las dudas, en la Plaza Del Bicentenario, Barrio Altos de la Aldea, donde nos convocamos a intercambiar opiniones con el asesor técnico de la Junta de Gobierno y autoridades provinciales. La idea era charlar entre todos. Pero él hace las cosas sin autorización. En este caso le falta todavía la autorización de Catastro de la Provincia, pero él ningunea a las autoridades públicas.

–Usted ya había hecho una denuncia cuando se produjo la discusión que después se viralizó.

_ Fue una exposición policial, el 6 de enero de este año, explicando en ese momento los trabajos que se estaban haciendo en futuros loteos de Fernando Huck y que iban a intervenir cauces naturales que lindan ese terreno, que podían perjudicar barrios lindantes y los desagües de la ruta 12. Dejé esa constancia, pidiendo además al gobierno de la provincia un proyecto definitivo de desagües pluviales.

“En María Luisa cada vez que llueve muchos nos inundamos”, comenta Schönfeld y explica con evidente conocimiento cómo funciona la hidrografía de la región. Ahora tenemos tres loteos linderos con la traza urbana actual, uno de ellos el de Huck. “Acá está haciendo prácticamente un pueblo nuevo, son más de 160 lotes y no pidió la factibilidad de agua potable en la cooperativa de agua, por ejemplo. La cooperativa no puede abastecer semejante cantidad de lotes. Entonces, en ese contexto, se sumaron cosas contra él y terminó todo en la llamada suya que después se hizo pública y se viralizó”.

“Me da mucha vergüenza lo que pasó. Siempre tuve un perfil bajo, no quiero que se me reconozca por esto. Solo digo que “hay que estar en mi cuero” en estos días. Estoy al medio entre uno que hace lo que quiere y la gente que se siente perjudicada. Me pidieron en la Provincia que saliera a dar mi versión de los hechos y decidí venir a Paralelo 32, porque le tengo confianza. Me pidieron que también hiciera una exposición en la comisaría. No es mi función pelearme con él, pero los vecinos le reclaman a uno que es la cara visible del gobierno”.

Durante la entrevista, que se prolongó en explicaciones sobre los tres loteos que hay en María Luisa y qué está pasando en este que originó su acalorada reacción, Schönfeld también dedicó un párrafo a sus correligionarios: “Salvo el presidente del Comité Departamental Héctor Solari y su secretaria Mónica Pianetti, no tuve respaldo de nadie, ni del PRO ni del radicalismo. De ahí, creo, tenía que venir el respaldo, el apoyo, pero no estuvo”, y enumeró en cambio la cantidad de llamados de intendentes y de otros presidentes de juntas de Gobierno “que también tienen problemas similares, porque este no es un problema de María Luisa, sino general”.

Se manifestó asombrado también por el apoyo “de la gente común de Crespo y toda la zona, que me paraba donde me encontraba, me felicitaba, pero no quiero que me feliciten por esto. Cumplí 60 años, tengo hijos y nietos del corazón con mi pareja, y esto me sobrepasó. Pasé muchas en mi vida, pero hoy tengo familia, tengo mi vida distinta, y estoy preocupado, no orgulloso”.