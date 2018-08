Victoria.- La antena de Televisión Digital Abierta (TDA) que está ubicada sobre Ruta N° 26 en las inmediaciones del Matadero Frigorífico Municipal está funcionando con la mitad de potencia y las imágenes que difunde llegan con buena visibilidad a 25 kilómetros a la redonda, según explicó Carlos Bilbao, Subsecretario de Telecomunicaciones de la provincia.

Agregó que les llamó la atención que nunca se hizo una inauguración oficial por parte de la TDA, consideró que es importante que esto se haga, para que la gente conozca el sistema que por otra parte es totalmente gratuito. Además no se promueve este servicio y un hecho significativo es que no se haya continuado con el proyecto de la gestión anterior, que contemplaba la entrega de decoficiadores y antenas a las personas de menos recursos, especialmente a los que tienen planes sociales y la Asignación Universal por Hijo. Para el funcionario, hay una población que puede acceder a la televisión abierta sin que le represente un costo, por otra parte en absoluto este servicio compite con el videocable o televisión satelital porque no tienen punto de comparación.

El dato técnico que desde TDA aportaron a Telecomunicaciones es que han bajado la potencia a un 50 % porque podría interferir otra similar ubicada en Rosario.

Actualmente son 15 los canales que se emiten y según Bilbao una persona con una estructura mínima (decodificador y antena) puede captarlos, además hay televisores modernos que toman esta señal.

Llama la atención que no se difunda publicidad oficial con respecto a este servicio y tampoco hay atención a usuarios, por si se presenta alguna dificultad. “La inversión ha sido importante, no tiene sentido mantener una estructura sin comunicar a la gente que puede gozar de un servicio gratuito.

Nodo

Por otra parte también consultamos a Bilbao sobre la operatividad del nodo (centro) de fibra óptica que se encuentra ubicado en sobre calle Liniers en un terreno contiguo al INTA. Al respecto comentó que esa estructura corresponde a ARSAT (Argentina Satelital). Agregó que el gobierno está en tratativas para tomar la señal y conectar a los distintos entes provinciales con las centrales, son varias reparticiones entre ellas están: hospitales, direcciones departamentales de Escuelas, ATER, Copnaf, registros y Vialidad, entre otros.

“Estamos en una etapa de negociación para poder usar el servicio, pero todavía no lo hemos concretado”. Sostuvo que el sistema es de alta calidad porque se puede transmitir internet con todo su potencial

Antenas

También Bilbao comentó que está en vigencia la Ley de Antenas (N° 10383) en la provincia, el objetivo es que exista una norma que se aplique en todo el territorio, pero por otra parte, en base a disposiciones constitucionales cada Concejo Deliberante debe adherir a la misma mediante una ordenanza.

Están recorriendo distintos municipios por este tema, entre las disposiciones se establece que cuando una empresa plantea instalar una antena en una localidad, debe presentar un proyecto teniendo en cuenta todos los aspectos, incluyendo características de la obra civil. Esta última debe estar rubricada por un ingeniero matriculado en la provincia. “El objetivo es llevar tranquilidad a la población, que la estructura a montar es segura y no tendrá problemas”.

Estas antenas deben ser controladas periódicamente.

Al respecto el funcionario –en diálogo con Paralelo 32– explicó que a los efectos de llevar tranquilidad a la gente en general, las mediciones que vienen realizando en distintos lugares de la provincia dan muy por debajo del nivel de nocividad (1 a 2 %) en relación a los máximos permitidos. Se toma como parámetro lo que establece la Organización Mundial de la Salud.

Reconoció que siempre alrededor de una antena hay una movida ecologista que es bueno que exista, porque en otras épocas los niveles de radiación eran incontrolables y se presentaron algunos problemas de salud. Pero actualmente, con los nuevos sistemas y los organismos de control, esto ha cambiado.

Partiendo de la base que hay una autonomía de los municipios para legislar, hay lugares con exigencias totalmente diferentes, esto complica esencialmente a la empresa que tiene parámetros distintos.

Ahora, con esta norma se unifica y las comunas tienen elementos para exigir a los instaladores o a las empresas responsables que se encuadren a lo que expresa la ley.

También Bilbao tenía conocimiento de la antena ubicada en calle Perón e/ 9 de Julio y Camoirano, inclusive fue visitado por el representante de la Asesoría Letrada del municipio porque se mantiene un litigio. Con respecto al tema, sugirió que si no emite radiaciones por encima de las permitidas no es peligroso para la salud y puede funcionar. Por el contrario, si esto no se cumple debe ser retirada o dejar de funcionar.

Por otra parte alertó a los municipios que las empresas que instalan estos costosos aparatos, especialmente los de telefonía móvil, son reticentes a cumplir con el pago de tasas, a pesar de que representa un negocio rentable porque brindan además el servicio de internet.

Agregó que las prestadoras deben tener cubierto en la provincia el servicio de 4G, pero aún faltan antenas para abarcar todo el territorio entrerriano, no obstante ello, actualmente lo cobran sin brindarlo.

La autoridad de aplicación de la mencionada ley es la Subsecretaría de Telecomunicaciones de la provincia, donde tienen que asentar todos los datos correspondientes, no solamente de telefonía, porque se incluyen antenas de radios AM/FM y particulares.