1. Por trece razones

Netflix nos sumerge en un drama que golpea de lleno a la sociedad joven actual, en el que trata todos los conflictos a los que se enfrentan: bullying o machismo. Así como a las cuestiones sociales y de diversidad en cuanto al amor o la homosexualidad, tratados de una forma natural. Todas ellas se redondean con un tema casi tabú como el suicidio, principal protagonista con una fuerte dosis emocional en forma de cinta.

Un día Clay Jensen, uno de estos adolescentes, llega a su casa cuando se encuentra con una misteriosa caja de zapatos sin remitente. Intrigado, decide abrirla y se encuentra con una serie de cintas de cassette, al parecer grabadas por Hannah Baker, una compañera de clase que se suicidó dos semanas antes.

Hannah escogió a 13 compañeros para contarles su historia, aquellos 13 a los que culpa de lo que pasó. Gracias a unas instrucciones que dejó en la caja, las cintas deberían llegar a todos ellos para que escucharan una verdad que ninguno quiere oir: las trece razones por las que decidió quitarse la vida.

13 Reasons Why, es una adaptación de la famosa novela homónima de Jay Asher. El reparto está formado por Katherine Langford, Dylan Minnette (Perdidos) Brandon Flynn, Christian Navarro, Alisha Boe (Ray Donovan), Justin Prentice (Malibu Country), Devin Druid, Miles Heizer (Parenthood) y Ross Butler; y Selena Gómez participa como productor ejecutivo.

2. Taboo

Taboo es una miniserie ambientada en 1814. James Keziah Delaney es un hombre al que se le da por muerto tras su viaje a África. James ha estado en los confines de la tierra, donde casi pierde la vida, y ahora ha vuelto a Londres completamente cambiado y con catorce diamantes robados en el bolsilo.

Una vez en su cuidad, hereda el negocio familiar que le ha dejado su padre y consigue construir su propio imperio de transporte de correo a principios del siglo XIX. Sin embargo, James también busca venganza tras la muerte de su padre y los enemigos que se encuentra en cada esquina no están dispuestos a ponérselo fácil.

El actor británico Tom Hardy (Mad Max: Furia en la carretera, El renacido) protagoniza esta miniserie de FX y BBC One producida por Ridley Scott (Gladiator, Marte), creada por Steven Knight (Locke) y escrita por el propio Tom Hardy y su padre, Chips Hardy. Completan el reparto Oona Chaplin (Juego de Tronos), Michael Kelly (House of Cards) y Jonathan Pryce (Juego de Tronos, Piratas del Caribe).

3. Legion

Legion cuenta la historia de David Haller, hijo del fundador de la Patrulla X, Charles Xavier. Desde su adolescencia, David se ha enfrentado a una serie de trastornos mentales. Diagnosticado con esquizofrenia, este joven mutante además tiene un historial clínico bastante largo, y ha estado entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos durante años. Sin embargo, no será hasta después de un extraño encuentro con un paciente que David se plantee que las voces que oye y las visiones que tiene podrían ser reales.

Legion es una serie de televisión dramática basada en el personaje de los cómics de Marvel del mismo nombre. Esta serie tiene como productor ejecutivo a Bryan Singer, director responsable por la franquicia de películas de X-Men, de donde deriva el título de esta producción. Lauren Shuler Donner, Simon kinberg, Jim Chory, y el responsable de televisión de Marvel, Jeph Loeb, acompañan a Singer en la producción de este programa para FX. El guión del piloto está escrito por el creador de Fargo, Noah Hawley. Legion es uno de los dos títulos con los que la colaboración entre Marvel y Fox planea dar el salto a la televisión. La otra producción es la serie de Hellfire, basada en El Club del Fuego Infernal, una sociedad secreta de villanos.

4. Las Chicas Del Cable

Las Chicas del Cable, ambientada en los años 20 en la ciudad de Madrid, cuenta la historia de cuatro mujeres que proceden de distintos lugares del país. Estas mujeres llegan a la capital tras ser contratadas como operadoras de la centralita de la única compañía de telefonía que existe. En esta ciudad, rodeadas por un ambiente de progreso y modernidad, las mujeres se ven envueltas en celos, envidia y traición, así como también por el éxito, la amistad y el amor en el camino que las llevará a cumplir sus sueños.

Se trata de una serie original de Netflix y la primera producida y rodada total e íntegramente en España. De la mano de la productora Bambú Producciones y con la dirección de Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés, responsables de series de gran éxito como Gran Hotel, Gran Reserva o Velvet, esta ficción cuenta con una primera temporada de 16 episodios. La guionista de Bambú Producciones, Gema Neira (Guante Blanco), actúa como co-creadora.

5. Big Little Lies

Esta es la historia de tres mujeres: Madeline Mackenzie, Celeste Wright y Jane Chapman. Madeleine es una mujer fuerte, divertida y apasionada que recuerda todo y no perdona a nadie. Celeste es el tipo de mujer hermosa que hace que todo el mundo se detenga a mirarla, algo que sabe aprovechar a la perfección. Por último, Jane es una madre soltera que es tan joven que a menudo es confundida con una niñera. Celeste y Madeline son las únicas que apoyan a Jane y la convencen para que lleve a su hijo a la misma guardería donde van los suyos.

Todo parece ir bien hasta que, casi sin darse cuenta, sus vidas va cambiando poco a poco y se ven envueltas en asuntos como la infidelidad, la violencia doméstica, el acoso escolar e, incluso, el asesinato. Aunque ninguna de ellas lo sabe, la llegada de Jane y su hijo ha cambiado algo que afectará a toda la ciudad y ellas no tendrán más opción que esconder un oscuro secreto que amenaza con destruirlas.

El trío protagonista está interpretado por Nicole Kidman (Moulin Rouge, Los otros) como Celeste Wright, Reese Witherspoon (En la cuerda floja, una rubia muy legal) da vida a Madeline Mackenzie y Shailene Woodley (Bajo la misma estrella, Divergente) es Jane Chapman. Completan el reparto Zoë Kravitz (Mad Max: Furia en la carretera), Alexander Skarsgård (True Blood) y James Tupper (Revenge), entre otros muchos.

Big Little Lies es una miniserie de HBO basada en el libro homóimo escrito por Liane Moriarty, que participa en el guión junto a David Kelley. Dos de las protagonistas, Witherspoon y Kidman, colaboran como productoras ejecutivas a través de sus dos compañías: Pacific Standard y Blossom Films.

6. Una serie de catastróficas desdichas

La serie de Netflix sigue la historia de los hermanos Baudelaire cuyos padres han fallecido en un trágico accidente y Violet, Klaus y Sunny quedan bajo la custodia de un tío lejano, el Conde Olaf. Lo único que quiere este malvado hombre es la herencia Baudelaire y los tres niños que tiene a su cargo es lo único que se interpone entre él y el dinero familiar. Los tres pequeños tienen que adelantarse a las argucias de Olaf para desbaratar sus planes y descubrir si el incendio que mató a sus padres fue un accidente o un asesinato.

Neil Patrick Harris (Cómo conocí a vuestra madre) interpreta al malvado Conde Olaf que pretende hacerse con la herencia. Malina Weissman (Supergirl) y Louis Hynes (Barbarians Rising) dan vida a Violet y Klaus Baudelaire, Aasif Mandvi (Spider-Man 2) es el tío Monty y Patrick Warburton (Reglas de compromiso) interpreta al propio escritor de la historia: Lemony Snicket. Completan el reparto Matty Cardarople, Joan Cusack y K. Todd Freeman.

La serie está basada en una saga de 13 libros escritos por Lemony Snicket (pseudónimo de Daniel Handler). El propio autor de las novelas es el productor ejecutivo junto a Barry Sonnenfeld (Men in Black, La familia Adams). La serie ha sido producida por Netflix con Paramount Television.

7. The Handmaid’s Tale

Tras el ataque terrorista que acaba con la vida del presidente de los Estados Unidos y la mayoría de los miembros del Congreso, un movimiento que se hace llamar “hijos de Jacob” inicia una revolución y elimina la Constitución de los Estados Unidos para restaurar el orden. El nuevo régimen, la República de Gilead, es una sociedad totalitaria con una tasa de natalidad muy baja que se basa en un fundamentalismo religioso retorcido que trata a las mujeres como propiedad del estado.

Offred es una de las pocas mujeres fértiles de Gilead y mujer que se ve obligada a vivir como una concubina de los Comandantes, al igual que todas las mujeres qe conviven con ella. Todas las mujeres son forzadas a la servidumbre sexual en un intento desesperado por repoblar el mundo. De repente, se encuentra sola, sin su familia y se da cuenta de que no tiene ningún tipo de potestad. Ella era una mujer que luchaba por sus derechos y, de la noche a la mañana, sus derechos se han esfumado. Así, Offred busca la forma de escapar atesorando secretos, y para ello se mueve entre los Comandantes, sus crueles esposas y sus compañeras de casta. Una palabra equivocada, un mal gesto o cualquier indicio de rebelión puede acabar con su vida en un mundo en el que todos pueden ser espías. A pesar de todo, Offred tiene un objetivo: sobrevivir y encontrar a la hija que le fue arrebatada.

Elisabeth Moss (Mad Men) es la encargada de dar vida a la protagonista, Offred, que está acompañada por Joseph Fiennes (Shakespeare enamorado) como el Comandante e Yvonne Strahovski (Dexter) interpretado a su mujer, Serena. Completan el reparto Samira Wiley (Orange is the new black), Max Minghella (Ágora) y O.T. Fagbenle (Breaking and Entering) entre otros.

Esta ficción de MGM Television se emite en Hulu y se basa en la novela homónima de Margaret Atwood. Además, ha sido creada, escrita y producida por Bruce Miller, y cuenta con Warren Littlefield, Daniel Wilson, Fran Sears, e Ilene Chaiken como productores ejecutivos. Reed Morano dirige los tres primeros episodios.

9. La casa de papel

La Casa de Papel narra lo que se espera que sea el atraco perfecto al Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La mente que idea este plan es El Profesor, un hombre que recluta a siete personas para llevar a cabo el gran golpe. Tokio es una joven atracadora muy buscada por la policía, Berlín asume el papel de “el cabecilla”, Moscú es el experto en perforaciones, Río es “el informático”, Nairobi es la falsificadora, Denver es el hijo de Moscú y, como siempre, falta la fuerza bruta: Helsinki y Oslo.

La banda planea cada paso durante cinco meses, valoran todos los inconvenientes, todas las posibilidades y cuando llega el día, se encierran durante once días en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con 67 rehenes. Su objetivo es salir de allí con su propio dinero de curso legal recién impreso y sin registrar, algo que será difícil ya que la policía ha sitiado el lugar.

El reparto cuenta con nombres tan relevantes en el panorama nacional como Úrsula Corberó (La Embajada), Álvaro Morte (El secreto de Puente Viejo), Paco Tous (Los hombres de Paco), Itziar Ituño (Loreak), Miguel Herrán (A cambio de nada), Pedro Alonso (Gran Hotel) y Alba Flores (Vis a Vis). Completan el reparto actores como Enrique Arce, Jaime Lorente, Esther Acebo, Fran Morcillo, María Pedraza, Kity Manver o Darko Peric.

Esta ficción para Antena 3 cuenta con Jesús Colmenar y Alex Pina (El barco, Vis a vis) como productores ejecutivos a través de su propia productora, Vancouver Media. Ambos ejercen también como directores junto a Alejandro Bazzano y Miguel Ángel Vivas. Migue Amoedo (La novia) se encarga de la dirección de fotografía mientras que el guion corre acargo de Alex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, Pablo Roa, Fernando San Cristóbal, Javier Gómez Santander y Alberto Sierra.

10. Gypsy

‘Gypsy’ es un thriller psicológico centrado en la vida de Jean Holloway, una intrigante terapeuta de métodos cuestionables y actitud inapropiada. Este drama sigue a Holloway en su día a día y cuenta cómo ella empieza a desarrollar íntimas y peligrosas relaciones con gente importante en la vida de sus pacientes.

Holloway tiene toda la comodidad que en una vida puede tener una mujer importante, con un marido y un hijo que conforman una familia perfecta y estable económicamente. Pero su método de trabajo y su forma de ver la piscología le sitúa en la línea de lo que es moral o no. Su objetivo es establecer un entorno seguro y de confianza a sus pacientes sin hacerles daño, pero la situación es difícil si se confunde lo profesional con lo personal.

Esta producción dramática que consta de 10 episodios ha sido creada por Lisa Rubin, quien ejerce como guionista de la serie. Rubin también hará de productora ejecutiva, junto a Liza Chasin, Tim Bevan y Eric Fellner. Además, la serie marca la tercera colaboración entre Netflix y Universal Television después de otros proyectos como ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’ y ‘Master of None’. Protagonizada por Naomi Watts (Lo Imposible) le acompañan en el reparto Sophie Cookson (Kingsman: Sevicio Secreto), Karl Glusman (Animales nocturnos), Billy Crudup (Spotlight) o Lucy Boynton (Asesinato en el Orient Express), entre otros.

11. Atípico

La historia gira en torno a Sam, una joven de 18 años de edad que es autista. Para ella, el autismo no es un problema y quiere aprender a valerse por sí misma y tener una vida independiente. Así es cómo ella decide comenzar su divertido y doloroso viaje de autodescubrimiento que, sin querer, acaba implicando a toda su familia. Ellos se toman este cambio como pueden, algunos intentan ayudar mientras otros se mantienen al amrgen. Finalmente solo podrán observar a Sam y recorrer ese camino con ella mientras, poco a poco, todos comienzan a hacerse una pregunta: ¿qué significa realmente ser normal?

Atypical está protagonizada por Jennifer Jason Leigh (Los odiosos ocho), Keir Gilchrist (Una historia casi divertida) y Michael Rapaport (Justified: la ley de Raylan). La ficción de Netflix ha sido creada por Robia Rashid (Cómo conocí a vuestra madre, Will & Grace) y el epidosio piloto lo dirige Seth Gordon (The Goldbergs). Ambos son productores ejecutivos junto a Mary Rohlich y Jennifer Jason Leigh.

12. Ozark

La historia gira en torno a la familia Byrde, formada por el matrimonio de Marty y Wendy y sus dos hijos adolescentes, Charlotte y Jonah. Tienen una vida completamente normal hasta que son reubicados en otro lugar totalmente distinto: pasan de residir en los suburbios de Chicago para llegar a una pequeña comunidad veraniega en Ozarks, Missouri. Los Byrde se verán envueltos en el mundo clandestino del blanqueo de dinero ilegal para un cártel de drogas mexicano.

Creada por Bill Dubuque (El contable), esta serie dramática de Netflix está protagonizada por Jason Bateman (Cómo acabar con tu jefe) como Marty Bird, Laura Linney (El show de Truman) como su mujer Wendy Bird y Anthony Collins (Killing Reagan), actor que que da vida al oficial de policía Qieroz. Ozark está producida por Media Rights Capital y los productores ejecutivos son Jason Bateman, Mark Williams y el propio Bill Dubuque.

13. 24: Legacy

Eric Carter, un veterano de guerra con un duro pasado que regresa a casa, a los brazos de su esposa Nicole, y debe trabajar uniendo fuerzas con con el CTU (Unidad Contra Terrorista), poniéndose bajo las órdenes de Rebecca Ingram, una antigua jefa del CTU, casada con un senador de nombre John Donovan.

24: Legacy es una nueva entrega dentro de la franquicia creada a partir de la serie de televisión protagonizada por Kiefer Sutherland en el papel del mítico agente federal Jack Bauer. Esta nueva serie está protagonzada por Corey Hawkins (Straight Outta Compton) y la actriz australiana Miranda Otto (Eowyn en la trilogía de El Señor de los Anillos). La producción de Fox mantiene el mismo formato de tiempo real que su predecesora y cuenta con 12 episodios para cubrir los eventos que suceden en un solo día.

Evan Katz y Manny Coto escriben y producen este spin-off, en el que están acompañados por los productores ejecutivos Howard Gordon y Brian Grazer.

14. Ana

Anne Shirley es una niña huérfana que vive en un pequeño pueblo llamado Avonlea que pertenece a la Isla del Príncipe Eduardo, en el año 1890. Después de una infancia difícil, donde fue pasando de orfanato a hogares de acogida, es enviada por error a vivir con una solterona y su hermano. Cuando cumple 13 años, Anne va a conseguir transformar su vida y el pequeño pueblo donde vive gracias a su fuerte personalidad, intelecto e imaginación.

Netflix y CBC están uniendo fuerzas con Northwood Entertainment para llevar a cabo la serie Anne, basada en la novela Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Moira Walley-Beckett (Breaking Bad) es la guionista de la serie producida por Miranda de Pencier (Amor sin control) que cuenta con Niki Caro (Whale Rider, En tierra de hombres). como directora del primer episodio.