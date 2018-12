Stang cierra el año entre los “Top 5” del Campeonato Argentino de Karting

La cita que lo convocó para poner fin a la temporada del certamen nacional, tuvo lugar en el kartódromo de la ciudad de Buenos Aires, en donde el volante entrerriano enfiló junto con los demás exponentes del kartismo nacional en la clase X30 CODASUR Junior.

El fin de semana arrancó de buena manera para Emiliano, quien se quedó con el 2° registro en la clasificación del sábado, separado por una mínima diferencia con la pole. En la Pre Final, correspondiente a la 5ª fecha de este evento doble, una complicación con su impulsor lo privó de cerrar con el resultado esperado en la etapa. En la definitoria por ese mismo acto, los inconvenientes continuaron, impidiéndole sostenerse en los puestos de privilegio que consiguió en los giros iniciales. Completó esta decisiva en la 5ª ubicación.

Sobre esta primera parte del fin de semana en el torneo nacional, explicó: “Empezamos muy bien. Clasificamos 2° con muy poca diferencia. En la Pre Final tuvimos problemas con el motor. Habíamos largado bien pero no lo pudimos sostener y quedamos 5°. Después en la Final, pude ir fuerte, y me metí 2°, pero el motor agarró mucha temperatura y nos empezamos a caer y quedé otra vez 5°. Espero que podamos solucionar ese problema para mañana (domingo)”.

Los trabajos realizados sobre su unidad dieron los resultados esperados y Stang pudo comprobar de todo su potencial durante el warm up de la mañana del domingo. Pero en ese entrenamiento, apareció una dolencia que lo obligó a concurrir a un centro médico a realizar un examen más profundo. Luego de ser autorizado a continuar en el torneo, retornó al circuito, pero su ausencia en la Clasificación y en la Pre Final lo dejó partiendo en la última final del año desde el fondo del lote.

En esa carrera, pudo desarrollar un trabajo formidable. En una largada increíble, saltó desde las últimas posiciones a la 7ª colocación. La competencia debió detenerse con bandera roja y posteriormente relanzada por un incidente. Cuando la etapa estuvo en marcha nuevamente, volvió a protagonizar un avance impecable, que lo dejó luchando por los sitios de privilegio. Finalmente, el clasificador oficial, por sumatoria de tiempos de ambos parciales de la carrera, lo ubicó en el 3° lugar, cerrando el año en el podio del Argentino de Karting.

Antes de su festejo en el merecido podio, contó los detalles de esta jornada definitoria: “El domingo lo empezamos muy complicados. En el warm up, se me corrió el chaleco costal y me golpeé en la costilla. Quedé muy dolorido y los médicos no me dejaban correr. Fuimos a hacer una placa al hospital que salió bien. Entonces me autorizaron a correr. No pudimos estar en la clasificación y en la Pre Final. En la Final largué último. Hice una buena largada, las dos veces, y pude terminar 3°”.

Luego continuó analizando su actuación en esta temporada junto al certamen nacional: “Este año tuvimos diferentes resultados. En Zárate en la primera fecha nos fue bien, en la 2ª tuvimos problemas con el motor. En Río Cuarto nunca encontramos el auto ni tuvimos buen motor, estuvimos muy perdidos. Hoy acá en Buenos Aires, empezamos muy bien. Clasificamos muy cerca de la pole el sábado. Tuvimos algunos problemas con el radiador que era chico y por eso los problemas de temperatura. Lo cambiamos para hoy y llegamos al podio. Creo que cerramos muy bien el año”.

Finalmente agradeció: “Quiero agradecer a toda mi familia, a Viviana Sagba, a todo el equipo Dynamic Racing, a Luciano, a Nicol, que hoy fue mi mecánico, a Brian, y a todos mis sponsors: Pronec Neumáticos de Competición, Red Band SRL Recapados, GR Cauchos, Estaciones de Servicio Marcelo Gottig, y a la Municipalidad de Crespo”.

De muy buena manera, Emiliano Stang completa con podio la temporada nacional, y se ubica en el 5° lugar del ranking de la clase X30 CODASUR Junior. Durante la época de receso de la actividad, determinará sus compromisos para el ciclo de competencias 2019, que seguramente lo volverá a tener entre sus protagonistas principales, como lo ha sabido hacer en este año.

(Fuente: E-Kart Virtual Press)