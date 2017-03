Ayer por la noche se realizó la segunda reunión del Departamento de Fútbol Infantil de la Liga de Paraná Campaña. Durante la misma se efectuó el sorteo para fixturar el Torneo Amistad 2017, que nuevamente contará con tres zonas: Norte, Sur y Centro, con siete equipos cada una.

También se determinó que el Torneo Amistad comience el sábado 1 de abril. La fecha tentativa era el 25 de marzo, pero a pedido de los delegados se decidió postergar el inicio del campeonato una semana más. Esto fue a causa de que todos los clubes no han podido completar la ficha médica de todos sus jugadores (que a partir de este año es obligación).

Fixture

ZONA SUR

Primera fecha

Unión de Crespo vs. Seguí FBC

Viale FBC vs. Cultural de Crespo

Cañadita Central de Seguí vs. Sarmiento de Crespo

Libre: Arsenal de Viale

Segunda fecha

Arsenal de Viale vs. Unión de Crespo

Seguí FBC vs. Cañadita Central de Seguí

Sarmiento de Crespo vs. Viale FBC

Libre: Cultural de Crespo

Tercera fecha

Cultural de Crespo vs. Sarmiento de Crespo

Cañadita Central de Seguí vs. Arsenal de Viale

Viale FBC vs. Seguí FBC

Libre: Unión de Crespo

Cuarta fecha

Unión de Crespo vs. Cañadita Central de Seguí

Seguí FBC vs. Cultural de Crespo

Arsenal de Viale vs. Viale FBC

Libre: Sarmiento de Crespo

Quinta fecha

Cultural de Crespo vs. Arsenal de Viale

Viale FBC vs. Unión de Crespo

Sarmiento de Crespo vs. Seguí FBC

Libre: Cañadita Central de Seguí

Sexta fecha

Unión de Crespo vs. Cultural de Crespo

Cañadita Central de Seguí vs. Viale FBC

Arsenal de Viale vs. Sarmiento de Crespo

Libre: Seguí FBC

Séptima fecha

Cultural de Crespo vs. Cañadita Central de Seguí

Sarmiento de Crespo vs. Unión de Crespo

Seguí FBC vs. Arsenal de Viale

Libre: Viale FBC

ZONA CENTRO

Primera fecha

Litoral de María Grande vs. Independiente FBC de Hernandarias

Deportivo Tuyango de Piedras Blancas vs. Atlético María Grande

Atlético Hernandarias vs. Diego Maradona de María Grande

Libre: Unión Agrarios Cerrito

Segunda fecha

Unión Agrarios Cerrito vs. Litoral de María Grande

Independiente FBC de Hernandarias vs. Atlético Hernandarias

Diego Maradona de María Grande vs. Deportivo Tuyango de Piedras Blancas

Libre: Atlético María Grande

Tercera fecha

Atlético María Grande vs. Diego Maradona de María Grande

Atlético Hernandarias vs. Unión Agrarios Cerrito

Deportivo Tuyango de Piedras Blancas vs. Independiente FBC de Hernandarias

Libre: Litoral de María Grande

Cuarta fecha

Litoral de María Grande vs. Atlético Hernandarias

Independiente FBC de Hernandarias vs. Atlético María Grande

Unión Agrarios Cerrito vs. Deportivo Tuyango de Piedras Blancas

Libre: Diego Maradona de María Grande

Quinta fecha

Atlético María Grande vs. Unión Agrarios Cerrito

Deportivo Tuyango de Piedras Blancas vs. Litoral de María Grande

Diego Maradona de María Grande vs. Independiente FBC de Hernandarias

Libre: Atlético Hernandarias

Sexta fecha

Litoral de María Grande vs. Atlético María Grande

Atlético Hernandarias vs. Deportivo Tuyango de Piedras Blancas

Unión Agrarios Cerrito vs. Diego Maradona de María Grande

Libre: Independiente FBC de Hernandarias

Séptima fecha

Atlético María Grande vs. Atlético Hernandarias

Diego Maradona de María Grande vs. Litoral de María Grande

Independiente FBC de Hernandarias vs. Unión Agrarios Cerrito

Libre: Deportivo Tuyango de Piedras Blancas

ZONA NORTE

Primera fecha

Unión FBC Alcaraz vs. Juventud Sarmiento de Hasenkamp

Deportivo Bovril vs. Sauce de Luna

Atlético Hasenkamp vs. Deportivo Tabossi

Libre: Juventud Unida de Bovril

Segunda fecha

Juventud Unida de Bovril vs. Unión FBC Alcaraz

Juventud Sarmiento de Hasenkamp vs. Atlético Hasenkamp

Deportivo Tabossi vs. Deportivo Bovril

Libre: Sauce de Luna

Tercera fecha

Sauce de Luna vs. Deportivo Tabossi

Atlético Hasenkamp vs. Juventud Unida de Bovril

Deportivo Bovril vs. Juventud Sarmiento de Hasenkamp

Libre: Unión FBC Alcaraz

Cuarta fecha

Unión FBC Alcaraz vs. Atlético Hasenkamp

Juventud Sarmiento de Hasenkamp vs. Sauce de Luna

Juventud Unida de Bovril vs. Deportivo Bovril

Libre: Deportivo Tabossi

Quinta fecha

Sauce de Luna vs. Juventud Unida de Bovril

Deportivo Bovril vs. Unión FBC Alcaraz

Deportivo Tabossi vs. Juventud Sarmiento de Hasenkamp

Libre: Atlético Hasenkamp

Sexta fecha

Unión FBC Alcaraz vs. Sauce de Luna

Atlético Hasenkamp vs. Deportivo Bovril

Juventud Unida de Bovril vs. Deportivo Tabossi

Libre: Juventud Sarmiento de Hasenkamp

Séptima fecha

Sauce de Luna vs. Atlético Hasenkamp

Deportivo Tabossi vs. Unión FBC Alcaraz

Juventud Sarmiento de Hasenkamp vs. Juventud Unida de Bovril

Libre: Deportivo Bovril