Sofía Wolf fue la abanderada entrerriana en los Juegos Evita Nacionales

Más de 700 chicos y jóvenes entrerrianos participación de la apertura oficial de los Juegos Evita Nacionales en la ciudad de Mar del Plata, donde la jugadora de básquet, Sofía Wolf, fue la abanderada de la delegación provincial en el acto celebrado en el Paseo Hermitage.

“Me generó una emoción muy grande cuando me dijeron que iba a ser la abanderada. Fue un orgullo estar arriba del escenario representando a los entrerrianos, un momento único que no me voy a olvidar jamás”, expresó la crespense Sofía Wolf, quien está participando en el básquetbol 5×5 Sub 17 representando a Paraná.

Para Sofía es su segunda experiencia en la Final Nacional de los Juegos Evita ya que en 2015 había participado en la disciplina atletismo. “Es hermoso venir a los Evita a Mar del Plata y representar a la provincia con el magnífico grupo que tenemos con las chicas; es el sueño que todo deportista anhela desde el primer día que se empieza en la etapa local”, indicó la jugadora del Club Atlético Talleres.

Hay que destacar que los padres de Sofía, Roxana y Carlos, al igual que lo han hecho a lo largo de los últimos años, vinieron a acompañarla en forma particular en esta nueva competencia con la camiseta de Entre Ríos. “Ellos siempre están, son de fierro y me llena de emoción que puedan vivir y disfrutar de la misma pasión por el deporte”, aseveró.

Respecto de la estadía en Mar del Plata y el hecho de compartir con cientos de atletas, la basquetbolista sostuvo que “la estamos pasando muy bien también fuera de la cancha. La atención que nos brinda la Secretaría de Deportes es impagable; la comida y la asistencia médica es excelente”.

El año brillante de Sofía

La armadora del Club Atlético Talleres formó parte el Seleccionado Argentino de la categoría Sub 17 que se consagró campeón sudamericano en el torneo subcontinental disputado en la localidad de Sucre, Bolivia. Además, el equipo “albiceleste” se llevó uno de los boletos disponibles al Campeonato FIBA Sub 18 Femenino de las Américas del próximo año.

En la previa al Sudamericano, Sofi también fue parte del representativo nacional que disputó el Rezé Basket Internacional en Francia y una gira por el continente europeo. Por otra parte, hace un par de meses integró la Selección de Entre Ríos en el Campeonato Argentino Sub 17 en Chubut y se subió al podio logrando la medalla de bronce.

En su club, la base está cumpliendo un año de ensueño en Primera División: Se transformó en una de las piezas fundamentales del equipo y se coronó campeona del Torneo de la Asociación Paranaense (APBF) y del Campeonato Provincial de Clubes tras ganar el Final Four en Gualeguaychú.

La crespense, que ya hizo su debut en el Seleccionado de Mayores de la APBF, en los próximos días tendrá por delante un nuevo desafío ya que jugará con el Talleres la edición 2017 del Torneo Federal Femenino.

(Prensa Secretaría de Deportes)