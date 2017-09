Las inclemencias del tiempo nuevamente han jugado en contra de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Hoy viernes se debía disputará la decimoquinta fecha de Primera División, Sub 20 y Sub 17. Pero las lluvias hicieron que esto no pueda darse. La fecha pasó para este domingo 1 de octubre.

El mismo camino tomó el Torneo Amistad, competencia para categorías juveniles e infantiles. Mañana sábado 30 de septiembre debían desarrollarse los cuartos de final de ida en María Grande, pero a causa de las malas condiciones del tiempo, se tomó la decisión de postergar la programación para el próximo sábado 7 de octubre.