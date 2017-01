En la ciudad cordobesa de San Francisco la noticia este lunes 30 de enero, fue que detuvieron a una jubilada de 91 años por exhibir un arma de fuego en la comisaría.

La mujer, domiciliada en Frontera (localidad vecina a San Francisco, del lado de Santa Fe), había llegado a la sede policial para reclamar acción ante una causa de usurpación que padecía.

Genoveva González, a los 91 años, resolvió salir armada y amenazar con resolver el pleito por su propia cuenta. “Yo fui con el revólver porque el otro día me usurpó la casa un tipo y no lo podemos sacar. Me dijeron que lo iban a sacar al otro día y no lo han sacado. Hace como 10 días que está en mi casa junto a una mujer. Ayer fui a la Policía y esta mañana volví a ir, pero les llevé el revólver y les dije: ‘Si no los sacan ustedes por las buenas, los saco yo a los tiros'”

En la comisaría, los efectivos policiales procedieron a quitarle el arma, explicándole la irregularidad y riesgos de su accionar, por el que quedó detenida por unas horas, a la vez que se le inició un proceso por el presunto uso ilegal de arma.

“Me han procesado. Vivo solita, tengo 91 años, faltan cuatro meses para los 92, y no puedo ni ir a la carnicería a comprarme la comida”, reclamó Genoveva contando que tiene los papeles de la casa, y “es la segunda vez que le usurpan la vivienda” que era de su madre.

Respecto a la casa relató que su idea es venderla para hacer “el último viaje” de su vida: a Portugal, para rastrear el origen de sus antepasados.

Por último Genoveva aseguró que además en la Comisaría le retuvieron la cartera “con documentos, plata y papeles de los médicos” y reclama que se los reintegren. “Es la primera vez en mi vida que me marcan los dedos”, narró sobre el procedimiento policial. Según ella asegura, también tener los papeles del arma que mostró a los policías, dato que ahora trata de comprobarse.

(Fuente: El Periódico de San Francisco)