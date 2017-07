Seguí.- Del Primer Concurso de Fotografía “Paisajes Entrerrianos” organizado por el sitio Paraná Hacia el Mundo, participaron 254 personas. Del total de las fotografías concursantes se seleccionaron ocho (8), tres (3) a cargo de un jurado y las cinco (5) restantes por votación de la gente.

La seguiense Claudia Brickmann obtuvo el 2do lugar de las elegidas por el público; premio que consiste en un Kit de viaje para Notebook Sharknet Travel 01.

“En el concurso podían participar todos, fotógrafos y aficionados, con fotos de la provincia de Entre Ríos. El jurado estaba integrado por fotógrafos. Entonces decidí enviar dos fotos, con mis datos personales vía mail. La foto se mostraba con un seudónimo, para que se vote la foto y no la persona. No estaba permitido compartir tu foto y etiquetar a personas para que pongan MG, porque te eliminaban del concurso”, explicó. “Las fotos ganadoras se van a exponer en Paraná, pero todavía no está confirmado el lugar ni la fecha”, comentó al sitio Seguinforma.