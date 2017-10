Seguí.- El pasado viernes 5 de octubre, se desarrolló por la tarde en las instalaciones del gimnasio cerrado, la presentación y puesta en funciones del programa “Salud en Movimiento”, implementado por la Municipalidad de Seguí con el objetivo de brindarle un abordaje integral al cuidado de la salud de los más de 400 niños y adolescentes que asisten a la Escuela Municipal de Deportes.

El programa desarrollado por la Licenciada en Trabajo Social Rosina Sauthier junto a un equipo de profesionales de la salud, realizará controles cardiológicos, bucondetal, alimentario, y clínicos, además de disponer de un seguimiento social de cada uno de los asistentes a la Escuela Municipal de Deportes.

En diálogo con Paralelo 32, Rosina Sauthier explicó que “el proyecto surge como una iniciativa del intendente Cristian Treppo, quien propone que a partir de la inauguración del nuevo gimnasio se ponga en funciones un plan de salud que permitiera que los chicos tuvieran intervención en todos los aspectos, por lo cual elaboramos el proyecto de Salud Integral que es biopsicosocial en el que converge un equipo de trabajo que integra una cardióloga, una nutricionista, y los odontólogos que atenderán a través del Hospital Lister”.

“El trabajo que llevarán a cabo los profesionales asignados a este programa, es el de brindarle contención al chico y la familia. Por medio de una ficha que completará la familia del chico, se cargarán los datos en un programa informático donde se recopilarán los datos que nos permitirán trabajar sobre las diferentes necesidades que surjan en el chico y su entorno familiar”, comentó Rosina.

A la Escuela Municipal de Deportes asisten más de 400 chicos chicos desde los 6 hasta los 18 años. En una primera instancia la nutricionista trabajará en una valuación de los chicos de 6 a 12 años, quienes se encuentran en la etapa principal de desarrollo, por lo cual se debe conocer su forma de alimentación y desarrollar con cada uno de ellos un plan de alimentación.

La atención cardiológica se brindará hasta los 18 años, teniendo en cuenta que los chicos participan en diferentes torneos donde se exigen contar con registros cardiológicos como un resguardo de la salud de los competidores.

Sobre la atención odontológica que recibirán los deportistas, la Licenciada en Trabajo Social explicó que “fue una de las falencias que notamos existía, ya que no se le hace un seguimiento a la atención bucodental de los chicos, por lo cual el intendente nos sugirió que sea parte del plan de atención teniendo en cuenta que los chicos al no tener los controles bucales en la primera edad, muchas veces llegan a los 18 o 20 años con piezas dentales deterioradas y que no se pueden recuperar; y como todo tratamiento dental es caro, y muchas veces imposible de costear por los padres, se tratará de cubrirlo desde lo público, siendo un estado presente desde ese aspecto”.

El nuevo programa implementado desde el municipio, cuenta con un equipo de profesionales que trabajarán en las instalaciones del gimnasio cerrado, abocado al seguimiento de cada chico y el cuidado de su salud en general, permitiendo la intervención ante necesidades que se detecten, trabajando sobre la familia en general o el chico en particular.