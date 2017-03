Se viralizó un video de la abuela que baila cumbia

Le dicen “Chispita”, pero se llama Clara Cecilia Rossi. Tiene 74 años, pero cuando baila el clásico La pollera amarilla, de Gladys, “La bomba tucumana”, parece una quinceañera. Vive en Río Cuarto, pero su video se vio en todo el país. Su nieto la filmó en la cocina de su casa, subió el video a Facebook y en apenas cinco días cosechó más de 18 millones de visitas.

Joaquín Etcheverry es el nieto. El jueves la filmó mientras “movía las caderas” con el hit de “La bomba tucumana” y al otro día lo “colgó” en Facebook. Casi al instante esta enfermera jubilada dejó de ser una abuela anónima.

Apenas unos días pasaron hasta que Joaquín recibió un videomensaje en su muro de Facebook que los dejó atónitos. “¡Doña Clara! ¡No sabés cómo te busqué! Quería saber quién eras, sos una diosa, te amo. Primero te subí a mi Face y después a Cumbia Face. ¡Sos famosa! Tenés millones de visitas. Cómo me gustaría conocerte, me gustaría abrazarte. Vamos a ver cómo hacemos para abrazarnos. Sos divina, sos lo más, te amo”, le dedicó la mismísma Gladys.

Y, claro, la “abuela Coca”, como le dicen en su familia, se emocionó. “No lo podía creer cuando me mandó el saludo. La música me gusta toda, todo lo que es alegre, me gusta Juan Ramón y Américo, y hasta me han hecho bailar electrónica”, le contó “Chispita” a La Voz.

También repasó su historia. “Fui enfermera 32 años, trabajé en los últimos años y me jubilé en Fundadic (una clínica psiquiátrica). Siempre me gustó divertirme y hacer divertir a los demás. A los abuelitos que no los iban a visitar yo les bailaba, les hacía pastelitos, tortas fritas. Esa es mi forma de vivir. Obviamente que sufro y hay cosas tristes, pero la vida es linda para vivirla”, reflexionó.