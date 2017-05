En el stand de la Asociación Trabajadores del Estado en la Feria del Libro, se presentó la colección “Historias Recuperadas de ATE” en la que se pone en primer plano a trabajadores afiliados al sindicato de distintas épocas, que por diferentes motivos no habían sido recordados en otras investigaciones.

El Secretario General de ATE Nacional Hugo Cachorro Godoy, valoró el rescate de la vida de este grupo de militantes: “traidores a la patria, subversivos, cuantas cosas se han dicho de los trabajadores que han construido nuestra nación. Poder recuperar estas pequeñas grandes-historias está muy bien que nos llene de emoción, porque si no hubieran estado ellos no estaría este gremio y no estaría este país, que a los tumbos va tratando de construir una historia de nación independiente y de pueblo libre, a los tumbos, a los golpes y auto-formándose también, de enfermero a gobernador, de pintor de brocha gorda a creador de provincias, a escritores de los planes trianales, de trabajadores despedidos a re-constructores del gremio”

Se presentaron las historias de Héctor “La Perra” Castro, obrero metalúrgico protagonista del Cordobazo; Carlos Xamena, enfermero que llegó a ser Gobernador de Salta hasta 1952 (también fue diputado y senador provincial, intendente de la ciudad capital y senador nacional); Rosalía Figueredo de Méndez, Delegada Hospitalaria de Entre Ríos; Sebastián Lúgaro, fundador de la Seccional Concepción del Uruguay, una las primeras del país; y Ferrari, que presentó el proyecto de ley para que La Pampa pasara de “territorio nacional” a Provincia.

Utilizando el caso de Xamena como ejemplo Godoy evaluó los “olvidos” de la historia oficial: “tuvimos el privilegio de ir a Salta a poner el cuadro, donde tenía que estar, porque la oligarquía salteña con sus diversas caras, de distintas identidades partidarias, que a lo largo de los años han tenido el control gubernamental, negaban la presencia de Carlos Xamena, en el museo donde están las imágenes de todos los gobernadores, porque no se banca la oligarquía y sus gerentes reconocer a un obrero como gobernador de esa provincia”.

Por su parte Daniel Parcero, autor de la colección explico que “no es casual que el protagonismo de las 5 historias que hoy presentamos tengan que ver con algo que ha sido obviado por la historia oficial del sindicalismo, que no tiene nada que ver con la historia oficial mitrista, pero sí por no ser coherente en la forma de investigar se han obviado no por casualidad muchas historias que empezamos a recuperar desde la Asociación Trabajadores del Estado, y yo digo siempre que el Estado es el corazón de la patria, y el latir de ese corazón somos los trabajadores, por eso los intereses dominantes vienen por nosotros y ayudan centralmente a debilitar nuestras organizaciones”. El historiador de ATE finalizó con un llamado de atención sobre la situación actual: “es mentira que nos divide la grieta, lo que nos divide es ser víctimas del azonzamiento de los poderes dominantes, nuestra batalla debe ser por recuperar nuestra memoria y nuestras mejores tradiciones”

Participaron de la actividad familiares de todos los referentes homenajeados además de delegados y dirigentes gremiales y público general asistente en la Feria del Libro que se realiza en predio ferial de La Rural, en el barrio porteño de Palermo.

Godoy, concluyó destacando la importancia del legado de los protagonistas de “Las Historias Recuperadas de ATE”: “pedirle a ustedes, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, que estén muy orgullosos y muy orgullosas, de sus padres y de sus madres obreros y obreras, porque es ahí donde esta no solamente la raíz de sus familias, sino que ahí esta lo mejor de los valores y de la historia de nuestra sociedad, de nuestro sindicato y de sus provincias y sus pueblos, nosotros los que estamos hoy en ATE asumiendo esta responsabilidad estamos muy orgullosos y esperamos estar a la altura de la circunstancia histórica y del ejemplo que ellos nos dejaron”.

