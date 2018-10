Aldea San Antonio- El robo perpetrado en la casa de Gustavo Ludi y Cintia Gauna, en el ejido de Viale, zona de Aldea San Antonio, generó el pedido de publicación de los propios damnificados, que a través de las redes sociales enumeraron los elementos que se llevaron los ladrones, entre el sábado a mediodía y el domingo a la noche, lapso en que la familia, que completan dos hijos, menores de edad, se ausentaron.

Los malvivientes se llevaron una motoguadaña Sthill FS450, una motosierra Hecho 4200, un taladro Black Decker y una amoladora de la misma marca de 11mm., además de un TV Smart 32 pulgadas Tonomac, una notebook Hacer, una filmadora JVC, una cámara digital Kodak y, lo más insólito: un cardenal que cuidaban los chicos.

“Más allá de lo material, duele que se hayan llevado el ave que tanto querían los chicos. No veo la necesidad, no entiendo por qué lo hicieron”, dijo Gustavo Ludi, resignado, a Paralelo 32.

Sospechas

Ludi indicó a este semanario que “Mi papá vive a dos kilómetros de mi domicilio y dice que hubo muchos ladridos de sus perros el sábado a la noche, tal vez pueda tener que ver con esto, porque más allá de que parece una distancia considerable, no son muchas las casas que tenemos en nuestra zona”.

Recordó que “Cuando llegamos, noté que la puerta del garaje estaba forzada, con el candado roto. Forzaron una ventana que da al comedor para entrar y se llevaron todo lo que encontraron, desde herramientas y elementos de electrónica hasta el pájaro”, lamentó.

Pide solidaridad

Sobre su caso, Gustavo aclaró a Paralelo 32 que “Si bien no hay vecinos cerca, de hecho a 600 metros está el más cercano, fuimos preguntando en todos lados, pero nadie vio nada ni pudo aportar datos. Estimamos que a esos elementos lo van a querer vender a través de redes sociales, por eso la decisión de contar lo que nos pasó y pedir la solidaridad de aquellos que nos puedan dar una mano en caso de que vean publicaciones o les ofrezcan cosas”.

Y recordó que “Ya un conocido nos dijo recientemente que habían encontrado gente semanas atrás, que no es de acá, y que estaba vendiendo cosas usadas en la zona. No quiere decir que sea esa gente la que me robó, pero no descarto nada en mi caso”.

Los que puedan aportar algún dato o información sobre lo sucedido o el posible ofrecimiento de los elementos robados, pueden comunicarse al teléfono 0343 154506253.