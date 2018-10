El pasado fin de semana, se jugó la duodécima fecha de la Asociación Paranaense de Futsal. El Club Atlético Sarmiento, en el reducto de Unión Árabe, venció 15 a 3 a Don Bosco C. Los goles del Decano fueron convertidos por Matías Exner -6-, Gabriel Schonfeld -4-, Cristhian Schneider -3-, Alan Gallardo y Elbio Sanabria.

El plantel, dirigido por Abel Gallardo, estuvo compuesto por: Mariano Regner, Emanuel Villanueva, Gabriel Schonfeld, Alexis Schonfeld, Roberto Cerrudo, Alan Gallardo, Matías Exner, Cristhian Schneider y Elbio Sanabria.

Resultados

Además del triunfo del Decano, los demás encuentros finalizaron de la siguiente manera: Neuquén B 7 – Filial River Paraná 5, Español 6 – Mariano Moreno B 2, Colegio Don Bosco 8 – José Hernández 5, Mariano Moreno C 5 – Fac. Ciencias Económicas 3.

Posiciones

Español 21, Sarmiento 19, Colegio Don Bosco 17, Sportivo Urquiza 16, Bajada Grande B 14, Mariano Moreno C 13, Fac. Ciencias Económicas 12, José Hernández y Mariano Moreno B 9, Paracao y Filial River Paraná 5, Neuquén 3 y Don Bosco C 1.

Lo que se viene

Este fin de semana, no se jugará la fecha, por el Día de la Madre. La actividad volverá el domingo 28, con los siguientes encuentros: Sarmiento vs. Fac. Ciencias Económicas, Filial River vs. Bajada Grande, Español vs. Sportivo Urquiza, Don Bosco C vs. Neuquen, Mariano Moreno B vs. José Hernández y Mariano Moreno C vs. Paracao. Libre: Colegio Don Bosco.

Semifinal y promoción

El Decano, con el triunfo ante Don Bosco C, y a una fecha para que culmine la fase regular, ya se aseguró la clasificación a semifinales y también se aseguró jugar un encuentro de Promoción, por el ascenso a la Divisional B, por ser el primero de la Tabla General (suma de puntos del Torneo Apertura y Clausura).