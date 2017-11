Tras los lamentable y repudiables hechos ocurrido en la cancha de Patronato este sábado, la responsable de la cartera de Desarrollo Social aseguró: “No sólo estuvimos en comunicación y atendiendo el tema desde el sábado, sino que el lunes desde temprano el gobernador Gustavo Bordet nos convocó en una previa de la reunión de gabinete para arbitrar todos los medios necesarios. Por un lado identificar y ubicar a los culpables en un trabajo en red entre la policía y la Justicia, y por el otro lado también para revisar claramente los aportes que el Estado realiza a las instituciones deportiva y la conducta que tiene esta institución deportiva”.

“No se puede dejar que los violentos tomen estos espacios. Son un grupo minúsculo que muchas veces prevalece y que el sábado cometió hechos vandálicos contra niños que practican ese deporte”, comentó la ministra Laura Stratta.

Respecto a la continuidad del programa “Los Gurises van a la cancha”, Stratta aseguró que seguirá desarrollándose. “El programa sigue, vamos a trabajar con las instituciones y hay otras disciplinas, como por ejemplo el básquet. Este programa se viene realizando desde la gestión anterior y nosotros los seguimos promoviendo, nunca había pasado nada. Lo que hay que erradicar son las violencias de la cancha, no dejar de ir. No podemos dejar que los violentos ganen, y la institución tiene una responsabilidad en no dejar entrar a los violentos, en sancionarlos”, afirmó.

Respecto a la revisión de los aportes a instituciones y a la visita que se realizó al Club de Strobel este lunes por la tarde aseguró: “Estos hechos necesitan que se tomen medidas, que se concreten acciones. El gobernador está a la cabeza de esto, lo planteó en la reunión de gabinete y por la tarde estuvimos en el Club de Strobel, reunidos con la comisión directiva, la familia y los niños, para brindarles apoyo y tranquilidad, además de comprometernos a que se va a llegar hasta las ultimas consecuencias, que no se va a apañar a nadie. En esto el gobernador fue claro: cree que los aportes son para fomentar el deporte y acompañar las instituciones, no para que protagonicen los violentos”, concluyó.