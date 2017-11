Hoy domingo se disputarán los encuentros de vuelta de semifinales del Torneo Amistad, competencia que organiza la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para categorías juveniles e infantiles. Los horarios serán los mismos, y los partidos se volverán a jugar en cancha de los equipos de Hasenkamp.

Programación



En Juventud Sarmiento: 10.00: Arsenal vs. Unión (Sub 11, Copa de Plata). 11.00: Juv. Unida vs. Atl. María Grande (Sub 11, Copa de Plata). 12.00: Hernandarias vs. Sarmiento (Sub 15, Copa de Plata). 13.20: Juv. Unida vs. Sauce de Luna (Sub 13, Copa de Plata). 14.30: Viale F.B.C. vs. Atl. María Grande (Sub 15, Copa de Oro). 15.50: Cultural vs. Dep. Bovril (Sub 13, Copa de Oro).

En Atlético Hasenkamp: 10.00: Sarmiento vs. Litoral (Sub 11, Copa de Oro). 11:00: Juv. Sarmiento vs. Arsenal (Sub 15, Copa de Oro). 12.20: Unión vs. Atl. María Grande (Sub 13, Copa de Oro). 13.30: Samiento vs. Litoral (Sub 13, Copa de Plata). 14.40: Independiente F.B.C. vs. Diego Maradona (Sub 11, Copa de Oro). 15.50: Cañadita Central vs. Unión Agrarios (Sub 15, Copa de Plata). Resultados de Ida Sub 15 – Copa de Oro: Arsenal 0 – Juv. Sarmiento 0 y Atl. María Grande 0 – Viale F.B.C. 3 (Axel Albornoz, Nazareno Zavallo y Lautaro Pacheco). Copa de Plata: Sarmiento 2 – Atl. Hernandarias 1 (Joaquín Fernández y Maximiliano Rivas / Jeremías Balbuena) y Unión Agrarios 1 – Cañadita Central 0 (Santiago Furlan). Sub 13 – Copa de Oro: Dep. Bovril 2 – Cultural 2 (Feliz Luque y Valentino Jara / Augusto Díaz y Marco Rossi) y Atl. María Grande 1 – Unión 2 (Nicolás Spessot / Santiago Manzo y Sebastián Miño). Copa de Plata: Sauce de Luna 1 – Juv. Unida 0 (Cristian Valenzuela) y Atl. Litoral 1 – Sarmiento 2 (Franco Sánchez / Laureano Miguele y Matías Schneider). Sub 11 – Copa de Oro: Atl. Litoral 0 – Sarmiento 1 (Valentino Gassmann) y Diego Maradona 4 – Independiente F.B.C. 2 (Elías Farías -2-, Giovani Ghiglia y José Santini/ Bruno Casco y Daian Machado). Copa de Plata: Unión 1 –Arsenal 2 (Santiago Lallana / Laureano Comas y Lucas Correa) y Atl. María Grande 0 – Juv. Unida 0.