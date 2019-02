Según precisó el Boletín Epidemiológico, emitido este viernes por la Dirección de Epidemiología de la Provincia que midió la evolución de la enfermedad entre la primera y la tercera semana de enero de 2019, “se notificaron 16 casos, de los cuales ocho fueron descartados, uno confirmado en Gualeguay. Permanecen en estudio siete casos”.

De este modo, y tras tras la verificación del Instituto Malbrán, el hombre de 42 años que aún permanece internado se convirtió en el primer caso de Hantavirus de 2019 confirmado en el Departamento Gualeguaychú, es decir, se lo considera un caso autóctono, dentro de una provincia donde el Hantavirus es una enfermedad endémica.

“En 2018, se notificaron 56 casos, de los cuales 48 fueron descartados y seis confirmados en las ciudades de Ramírez, Gualeguaychú, Paraná, Villa Libertador San Martín y dos en Gualeguay. Mientras que tres casos permanecen en estudio”, precisó el Boletín Epidemiológico y agregó que “en 2017 se notificaron 46 casos, de los cuales se confirmaron cuatro: en Paraná, Gualeguay, Victoria e Islas, y el resto fueron descartados”, publicó el sitio R2820.

Medidas de prevención

Todos los roedores portadores de Hantavirus son animales silvestres, habitantes de áreas de vegetación arbustiva y rastrera, que pueden invadir el entorno de las viviendas y locales deshabitados. Para prevenir esta enfermedad no existen vacunas. Lo importante es mantener la vivienda y sus cercanías en condiciones de higiene, con el pasto corto, libre de residuos o elementos en desuso.

Recomendaciones para viviendas de zonas afectadas: Desmalezar en un radio de 30 metros; tapar orificios del hogar por donde puedan ingresar los roedores; ventilar y desinfectar los ambientes con agua y lavandina; almacenar comida y agua en recipientes bien cerrados; no dejar restos de comida de animales domésticos en sus recipientes.

Además, colocar la basura en recipientes tapados y a más de 30 centímetro del piso. De no ser posible, enterrarla y taparla; no acumular objetos que sirvan como nido de roedores; antes de radicarse en una casa no habitada, tápese boca y nariz con barbijo o trapo doble tela, ábrala y ventílela al menos una hora. Inspeccione si hay roedores, consignó R2820.

Asimismo, se aconseja limpiar con guantes de goma gruesos, debiendo éstos lavarlos, aún puestos, en una solución con detergente y desinfectante; humedezca con bastante agua antes de barrer y limpie con paño humedecido con solución clorada, superficies, artefactos y muebles y evite dormir cerca de apiladeros de madera o áreas de basura que puedan ser frecuentadas por roedores.

No colocar bolsas de dormir en suelos donde observe heces, madrigueras, basureros o pilas de maderas. No dormir directamente sobre la tierra; usar únicamente agua embotellada, clorada o hervida, para beber, cocinar o lavar la vajilla; no llevar a la boca, pasto o palitos recogidos del suelo.