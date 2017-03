Nogoyá.- La justicia de esta ciudad busca establecer cuáles han sido los últimos movimientos del cura Juan Diego Escobar Gaviria, quien cuenta con cuatro denuncias por abuso, y determinar si no ha violentado la restricción que pesa en su contra con la prohibición de mantener contacto, por cualquier medio, con los menores que lo denunciaron.

En una nota publicada por El Diario se informó que se procedió al secuestro de un teléfono celular en el cual se habrían recibido mensajes de whatsapp. Los textos fueron entre dos menores, uno de los cuales brindó su testimonio el viernes mediante cámara Gesell. Ese procedimiento resultó negativo: el chico negó haber sido abusado por el cura.

Por este camino, en los tribunales locales se sospecha de que la situación pudo haber sido producto de la influencia del cura Escobar Gaviria. Esa hipótesis se apoya en una serie de mensajes de whatsapp cuyas capturas fueron enviadas ya a la justicia. Allí, el diálogo entre el menor que testimonió el viernes y otro amigo daría cuenta de que el sacerdote habría violentado una prohibición judicial.

Por otro lado, el medio publicó lo que se lee en los mensajes y denuncia: “Dice el Cura que gracias por declarar a favor de el” / “Y q no le digas a tu mama”/ “Si tenes wsp Mandale”. En otro orden, se comunicó que en los Tribunales de Nogoyá fuentes consultadas indicaron que una de las primeras voces que se alzaron cuando la investigación apuntó a la posibilidad de que Escobar Gaviria hubiese violentado la restricción de mantener contacto con los menores, fue Luciana Gaztelumendi, mano derecha del cura.

Además, expresaron las declaraciones del juez Gustavo Acosta, que en entrevista descartó que haya ordenado allanamientos. “No los hubo, yo no firmé ninguna orden. Recibí el planteo del doctor Urrutia, y se lo contesté enseguida. Le dije que no ordené allanamientos, aunque pudo haber habido medidas ordenadas por Fiscalía que no necesariamente me las tienen que poner en conocimiento”, señaló.