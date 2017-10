Aldea Santa Rosa- Aldea Santa Rosa nació en 1893 con alemanes del Volga provenientes de Colonia General Alvear, en las tierras conocidas como de Arnoldo por su antiguo propietario.

En esta fracción se concentraron colonos de Espinillo, Chilcas e Isletas, quienes sufrían problemas con su producción por la falta de caminos apropiados.

El máximo auge de la colonia se dio entre los años 1930 y 1960, a partir de cuándo pobladores comenzaron a emigrar de Crespo y otras localidades. Es una zona agrícola y ganadera con mucho potencial avícola.

La junta de gobierno fue creada por decreto 3692/1987 MGJE del 10 de julio de 1987 y sus límites jurisdiccionales fueron fijados por decreto 3852/2013 MGJ del 24 de octubre de 2013. Mediante el decreto 63/2014 MGYJ del 21 de enero de 2014 la Junta de Gobierno fue elevada a la tercera categoría.

Novedades

El tiempo pasó y ahora Aldea Santa Rosa se encuentra ante el 124º aniversario. El presidente de la Junta de Gobierno, Diego Jacob, se refirió a los proyectos que se están desarrollando. Aclaró a Paralelo 32 que “No habrá ninguna actividad específica porque la idea es hacer un festejo grande en 2018, cuando la aldea cumpla 125 años”.

Explicó que “Se hace el mantenimiento de caminos de la zona en conjunto con Vialidad Provincial. En nuestro caso, tenemos una retroexcavadora y vamos limpiando cunetas y alcantarillas. Vialidad, por su parte, aporta los materiales calcáreos y las máquinas motoniveladoras”.

Jacob reconoció que la mejora de caminos sigue siendo el principal pedido de la gente. “El acceso asfaltado permitió que gran parte de la población haya visto solucionado su problema, pero hay caminos secundarios, de tierra, que también hay que atenderlos. Es un año complicado, con muchas lluvias y hay caminos muy angostos, de años. Vialidad hace lo que puede, tienen muchos pedidos y todos necesitan mejoras. Pero no solo es responsabilidad de Vialidad, sino también de los productores. Los caminos angostos no resisten ya el tránsito que hay hoy en día. Hay que ir buscando soluciones junto a los vecinos. Todos debemos aportar nuestro granito de arena”.

La lluvia, protagonista

Siguiendo su análisis del particular año que estamos transitando, con la lluvia como gran protagonista, Jacob destacó que “Al agua de los campos a veces la terminan tirando en los caminos, termina siendo un canal de desagüe. Hay casos puntuales, obviamente, nunca hay que generalizar. En su mayoría, toda la gente de la zona entiende la importancia de cuidar los caminos. Pero uno no puede decir que los problemas aparecen por una única razón. Hay mucha agua que corre hacia los caminos, se suma también la falta de obras concretas y el hecho de que hay mucho tránsito. Termina siendo un combo de problemas y situaciones, pero venimos dando soluciones en la medida de las posibilidades. Vamos recuperando la rama a medida que podemos. Poco se puede trabajar generalmente por las lluvias también. Y así venimos todo el año, ha sido una constante. Se avanza muchas veces como se puede y no como se quiere”, reconoció.

Actualidad provincial y nacional

El presidente de la Junta de Gobierno reconoció que “El acceso asfaltado es un gran motivo para festejar el 125º aniversario el próximo año, con cordones cuneta y otras obras que fuimos haciendo. Ya lo estamos disfrutando a los beneficios”.

Jacob analizó también la marcha de la actual gestión. Sobre la directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, planteó que “Es una persona muy capacitada, creo que la más adecuada para ese lugar. Lo que pasa es que hay que remarcar que hay fondos nacionales que no llegan a la Provincia, y sin fondos es difícil que las cosas funcionen, por más buenas intenciones y capacidad que uno tenga. Pero pese a eso, ella organizó mucho a Vialidad internamente, con mucha vocación. Es muy valorable todo lo que está haciendo”.

Sobre el gobernador, dijo que “Gustavo Bordet está tratando de reducir el déficit de la provincia y lo va haciendo de manera paulatina, sin haber reducido puestos de trabajo, lo cual es muy bueno. De a poco se irán viendo sus frutos, pero hay que tener un poco más de paciencia”.

Del presidente, opinó que “Mauricio Macri está llevando a cabo un trabajo de reducir el déficit también pero en su caso, a veces, en esa reducción nos vemos afectadas las provincias en los aportes que se reciben y en las partidas que llegan para obras concretas. Se necesitaría más apoyo del gobierno nacional. Se critica a Vialidad aquí, pero hay cuestiones que hay que poner en la balanza, como por ejemplo que tenemos una emergencia hídrica y no llegaron respuestas concretas del gobierno nacional aún”.

En esa misma línea de opinión, aclaró que “Hoy nuestra relación es con la Provincia, porque estamos limitados a los fondos que podamos recibir. Hay mucha dependencia, esa es la realidad. La Ley de Comunas para algunos lugares es muy necesaria. Pero más allá de esa tan mencionada ley, lo cierto y lo concreto -más allá de cualquier discurso de ocasión- es que, en lo práctico, en la planificación de quienes tenemos que administrar un lugar, se necesita tener más ingresos mensuales para poder dar soluciones a los pedidos de los vecinos de manera más directa. Las Juntas deben tener más herramientas, más fondos para solucionar un camino y embrozado sin tanto protocolo o burocracia. Se necesita más dinero, porque hoy, si bien tenemos la independencia de decidir cómo manejamos las obras, nos falta esa independencia que te da la plata, para más allá de proyectar, poder concretar”.

Año electoral

Diego Jacob, además de ser presidente de la Junta de Gobierno, es un reconocido y respetado empresario de la zona. Siguiendo el análisis de la coyuntura económica de nuestro país, dijo que “En la parte privada estos últimos tiempos han sido complicados. En producción de huevos la rentabilidad cayó mucho, se está trabajando a pérdida y nos estamos desfinanciando. En elaboración de alimentos básicos también hubo una pérdida de rentabilidad en el negocio. El aumento de tarifas y los costos fijos nos van afectando a todos. Por eso esperamos una reactivación económica y la suba del consumo, para poder mejorar la situación de la actividad productiva. En algún momento va a suceder, nosotros esperamos que sea pronto. Queremos que así sea, aunque no tenemos ninguna certeza de que vaya a pasar en el corto plazo”.

Agregó que “Hay medidas que el gobierno nacional tenía que tomar. Debía hacerlo, no era una cuestión de querer o no querer, como por ejemplo la quita de las retenciones del cereal, porque ya no era rentable su producción. Pero también hay que evaluar los efectos secundarios que se van generando para las otras producciones, consumidoras de esas materias primas. Uno siempre está tocando intereses, a veces afecta a uno y a veces a otros. Espero simplemente que mejore la situación para todos. Ahora estamos en un período eleccionario, y por eso estamos todos esperando que pasará después del 22 de octubre. Todos tenemos la esperanza de que sea algo bueno, que todo mejore, pero no está claro si así será”.