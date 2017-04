Más allá de ser domingo de pascuas, la Unión Deportiva de Ligas de Nogoyá y Rosario del Tala hizo rodar la pelota, y disputó los encuentros correspondientes de la fecha 5, última de la primera ronda, para las zonas B y C. Cabe destacar que los cotejos del grupo A ya se habían disputado hace dos semanas.

Resultados (Quinta fecha)

Zona B

Deportivo Nogoyá 0 – 2 Nobleza de Ramírez

Cultural de Aranguren 2 – 1 9 de Julio de Nogoyá

Zona C

Roma de Ramírez 4 – 0 Sirio Libanés de Nogoyá

Atl. Lucas González 5 – 3 Cultural de Hernández

Interzonal

Ferrocarril de Nogoyá 1 – 1 25 de Mayo de Nogoyá

Tabla de Posiciones

Zona B: 25 de Mayo 13, Cultural de Aranguren 12, 9 de Julio 6, Nobleza 4 y Dep. Nogoyá 0.

Zona C: Roma 13, Atl. Lucas González y Sirio Libanés 10, Ferrocarril de Nogoyá 4* y Cultural de Hernández 0*. (*Restan culminar un partido que fue suspendido).

Próxima fecha

El próximo domingo se jugará la sexta fecha de la UDL, primera de la segunda ronda. Los partidos a disputarse serán los siguientes: Zona A: Atlético Rosario del Tala vs Atlético Maciá, Ferrocarril de San Lorenzo vs Unión Solense y Martín Fierro de Maciá vs Sportivo Peñarol. Zona B: Nobleza de Ramírez vs 25 de Mayo de Nogoyá y Deportivo Nogoyá vs Cultural de Aranguren. Zona C: Ferrocarril de Nogoyá vs Roma de Ramírez y Cultural de Hernández vs Sirio Libanés de Nogoyá. Interzonal: 9 de Julio de Nogoyá vs Atlético Lucas González.

Foto: Polako Miguel