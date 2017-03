El presidente de la Junta de Gobierno de Aldea María Luisa, Luis Schonfeld, anunció este fin de semana su salida de Cambiemos, molesto por la falta de respaldo político ante el escándalo que lo tuvo como protagonista junto al empresario Fernando Huck, quien desarrolla negocios inmobiliarios en aquella localidad. “No hubo respuesta, ni la hay. No por hacernos las víctimas de este último entredicho, pero nadie levantó el teléfono. Una ignorancia total. Entonces digo basta. Tendremos que emprender el camino, localmente al menos, en una unión vecinal”, expresó.

Durante la entrevista con Paralelo 32, Schönfeld dedicó un párrafo a sus correligionarios: “Salvo el presidente del Comité Departamental Héctor Solari y su secretaria Mónica Pianetti, no tuve respaldo de nadie, ni del PRO ni del radicalismo. De ahí, creo, tenía que venir el respaldo, el apoyo, pero no estuvo”, y enumeró en cambio la cantidad de llamados de intendentes y de otros presidentes de juntas de Gobierno “que también tienen problemas similares, porque este no es un problema de María Luisa, sino general”.

Aseguró que mantiene una “buena relación institucional” con el gobierno provincial y que en Cambiemos ya sabían de sus reclamos: “Ellos están al tanto de todo. Tengo el apoyo del director de Juntas de Gobierno, no hay nada raro. Yo tengo que trabajar por el bienestar de nuestro pueblo. Y si desde nuestra órbita política no tenemos respuesta de nada, basta. Precipitaron las cosas los últimos acontecimientos, pero es algo que se venía barajando. Incluso en Cambiemos lo sabían”, señaló.