Crespo- Durante los actos centrales del 129 aniversario de la ciudad el intendente, arquitecto Darío Schneider, anunció la próxima concreción del Hermanamiento de Crespo con Langen, Alemania. La carta intención que forma parte del riguroso protocolo que rige este tipo de iniciativas, se firmará el jueves 11 de mayo por la tarde.

En declaraciones a Paralelo 32 Schneider dijo que “es un tema que venimos planteando desde el año pasado, no habíamos tenido respuestas, pero finalmente a través del consulado de Frankfurt logramos vincularnos con un municipio que le interesaría hermanarse con nosotros. Es una iniciativa recíproca –explicó- porque tienen que estar los dos municipios interesados y deben tener características similares en cuanto a dimensiones y población”.

Langen es una ciudad de 36 mil habitantes, con muchos adelantos tecnológicos y universidades. “En este caso tiene una de las escuelas de oficios más importantes de Alemania y forma parte de un conglomerado de ciudades que trabajan en forma muy conectada alrededor de Frankfurt y cuenta con muchas posibilidades de cooperación e intercambio, sobre todo en lo que tiene que ver con capacitación y formación de profesionales”- anunció el intendente”.

Adelantó que el hermanamiento con Langen es un nuevo tema de agenda para el municipio. “Un camino que podemos empezar a andar y donde nosotros estamos muy interesados en trabajar en el tema de las energías renovables que en Alemania está muy avanzado y quizás podamos incorporar algunas iniciativas que ellos llevan adelante con el empleo de la energía solar, el cambio lumínico led. Nosotros, particularmente, estamos interesados en hacer un biodigestor para producir biogas. El año pasado adherimos a la Red Argentina de Municipios frente el Cambio Climático (RAMCC)”- recordó sobre el interés político en temas de medio ambiente; por lo cual también estará participando en Dinamarca del 14 al 23 de mayo, de un congreso de Energías Renovables; gira que es organizada por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) y está enmarcada en el ‘Programa de Capacitación de Gobiernos Locales en Alemania y Dinamarca: Intercambio de Experiencias y Promoción del Desarrollo Sustentable’.

Áreas de interés para cooperar

Las áreas de interés para la cooperación a través del hermanamiento refieren a:

Cooperación técnica para el mejoramiento de capacidades estatales en políticas públicas, participación ciudadana y prestación de servicios.

Cooperación técnica y financiera vinculada a la producción para incorporar tecnologías y optimizar las capacidades de gestión, organización, producción, de comercialización, servicios y procesos productivos.

Cooperación financiera: vinculada principalmente a la restauración, refacción y conservación de edificios históricos y patrimonio cultural.

Formación de recursos humanos mediante becas de intercambio educativo en todos sus niveles.

Incentivo y financiación a la Investigación académica para tecnologías productivas, de la salud y el medio ambiente. Asimismo para evaluación de políticas sociales y educativas.

Desarrollo urbano y medio ambiente.

Capacitación

La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático-RAMCC, es un instrumento de coordinación e impulso de las políticas públicas locales de lucha contra el cambio climático de las ciudades y pueblos de la Argentina, donde se coordinan acciones, se socializan experiencias y se evalúan los resultados de los programas que desarrollan los municipios que la integran, buscando además, ser un instrumento de apoyo técnico para los gobiernos locales, ofreciéndoles herramientas que les permitan alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.

En esta ocasión, el intercambio ofrece una oportunidad única para conocer personalmente, aprender y tomar ventaja de las lecciones aprendidas por los gobiernos, empresas e instituciones alemanas y danesas, lo que permite fortalecer una posición en el mercado y encontrar soluciones a los retos que el cambio climático plantea a nuestro planeta. Durante el mismo, la RAMCC, con el apoyo de contrapartes locales de cada país, ha organizado visitas técnicas y reuniones de negocios con políticos y expertos del sector industrial y empresarial.

Los objetivos que persigue es visitar e intercambiar experiencias exitosas de gobiernos locales de Alemania y Dinamarca, enmarcadas principalmente en 3 ejes temáticos:

Eficiencia energética y energías renovables

Gestión integral de residuos sólidos urbanos y movilidad sustentable.

Visitar y reunirse con empresas de tecnologías sustentables que trabajen o estén interesadas en trabajar e invertir en Latinoamérica para la generación de nuevos empleos verdes.

Programa

Domingo 14: bienvenida y presentación de los participantes en Frankfurt.

Lunes 15: Reunión en el Consulado de Argentina en Frankfurt. Reunión con la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional–GiZ, Dirección para América Latina, sobre posibilidades de financiamiento alemán para iniciativas de municipios de Argentina y Latinoamérica. Reunión con el Banco Gubernamental de Desarrollo, por análisis de apoyo crediticio que ofrece el Banco alemán a las empresas argentinas y latinoamericanas. Visita a las autoridades de la Gerencia del Cinturón Verde de la ciudad de Frankfurt para conocer sobre su experiencia sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Cena de bienvenida a cargo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.

Martes 16: Traslado por la mañana en tren a la ciudad de Bonn. Reunión en sede de la Fundación Friedrich Ebert. Reunión con Global Engagement, Centro Alemán para la Cooperación al Desarrollo Local. Visita a experiencia local sobre Energías Renovables.

Miércoles 17: Reunión en la municipalidad de Bonn para conocer sus programas sobre Desarrollo Sustentable y Cambio Climático. Reunión en la sede de la UNFCCC para conocer los programas de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Visita a experiencia local sobre Transporte y Planeamiento Urbano Sostenible.

Jueves 18: Visita a experiencia local sobre Gestión Integral de Residuos. Traslado a la ciudad de Copenhagen en transporte aéreo. Reunión en la Embajada de Argentina en Dinamarca.

Viernes 19: Reunión con la Agencia Danesa de Energía. Visita al Centro de Eficiencia Energética de Copenhagen. Visita al estudio de arquitectura y planeamiento urbano sustentable HB Landscape Architects. Visita a empresa Ramboll, empresa líder en ingeniería, diseño y consultoría en temas de sustentabilidad, fundada en Dinamarca en 1945 que cuenta con más de 13.000 expertos en 30 países.

Sábado 20: Recorrido por espacios verdes de la ciudad de Copenhagen y actividad cultural local.

Domingo 21: Día libre para recorrer la ciudad de Copenhagen.

Lunes 22: Reunión en sede de State of Green para conocer las experiencias danesas en gestión de residuos sólidos urbanos de DAKOFA y Amager Resource Center. Visita a Planta de Vestforbrænding de tratamiento y reciclaje de residuos y generación de energía. Visita a la experiencia Green Lighthouse sobre construcción sustentable y eficiencia energética. Reunión con Cycling Embassy of Denmark para conocer sobre las estrategias danesas para promover el uso del transporte no motorizado.

Martes 23: Evaluación del Intercambio.