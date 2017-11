La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, fue convocada este martes por la comisión de Seguridad del Senado en reunión ampliada, en el marco del análisis del proyecto de ley para combatir el narcomenudeo en la provincia.

“Tenemos que tomar esta decisión, con este texto ya no se puede alegar inconstitucionalidad”, dijo Romero en el recinto y abogó por gestionar fondos en Nación para la implementación efectiva de la norma.

La reunión se llevó a cabo a primera hora de este martes 7 de noviembre en el recinto del Senado. Además de los miembros de la comisión de Seguridad, que preside Ángel Giano (PJ-Concordia), participaron diputados y estuvo presente el vicegobernador de la provincia, Adán Bahl. Acompañaron a la ministra el jefe de Policía, Gustavo Maslein, y el director de Toxicología, Lucio Villalba.

Romero explicó que la provincia tuvo dos intentos de adhesión a la ley N° 26052, una durante la gobernación de Jorge Busti, que quedó nula por planteos del Superior Tribunal; y otra durante la gestión de Sergio Urribarri, que tuvo declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Justicia Federal.

“Hoy no hay objeciones de constitucionalidad, porque el mayor cuestionamiento fue la parcialidad con la que adherimos en la norma anterior”, indicó la ministra de Gobierno y Justicia. “Acá estaríamos en condiciones de adherir en forma total a una ley nacional como ya lo han hecho en Buenos Aires, Córdoba, Salta, Chaco y Neuquén”, ejemplificó.

“Nosotros tenemos que luchar por hacer valer lo que reza la ley original, que dice que Nación apoyará con fondos a las provincias que adhieran. Especialmente porque no hemos podido implementar en la provincia ningún centro de tratamientos. Si hablamos de narcomenudeo, va a surgir que hay muchos niños y adolescentes adictos que a su vez venden y no tenemos donde tratarlos, no tenemos centros gratuitos”, subrayó Romero.

Además sugirió que hace falta que se creen defensorías además de fiscalías y aclaró que no deben ser especializadas, para no “exponer” a los fiscales y defensores.

“Yo creo que soy auspiciosa en cuanto a que tenemos que tomar una decisión. El desafío es que Nación aporte para esta ley. La policía especializada no creo que sea una condición necesaria en nuestra provincia, ya que tenemos policía muy capacitada que ha venido trabajando en el tema y puede colaborar con los fiscales”, señaló.

“Debemos saber que perseguimos al pequeño para debilitar la persecución del más grande. Lo peor que podemos hacer es no actuar ante este delito. Avanzando en esto vamos a dar el combate necesario”, afirmó Romero.



Al finalizar, el jefe de la Policía, Gustavo Maslein, sostuvo que la Policía de Entre Ríos está preparada para combatir el narcomenudeo, y afirmó: “No vamos a fallar en esto. Es necesario desbaratar las bandas para que no siga incrementando este número y pase de familia en familia como viene siendo”.

El senador provincial Ángel Giano informó, a su momento, que el objetivo principal de la jornada “es escuchar a todos los actores que tienen competencia en la lucha contra este flagelo. Nos reunimos primero con la ministra de Gobierno y el jefe de la Policía, luego vendrá personal del Superior Tribunal de Justicia y más tarde Marisa Paira, presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf)”.

En este sentido, Giano detalló: “El gobernador fue claro en su pedido de trabajar articuladamente con todas las áreas de gobierno teniendo en cuenta no solo el proyecto de ley, sino también el impacto social que trae esta problemática”.

(Fuente: Prensa Ministerio de Gobierno)