En su nuevo paso por la Argentina, Roger Waters presentará su nueva gira mundial ‘Us + Them’ que incluirá grandes clásicos de Pink Floyd, algunas canciones de su trayectoria como solista y como si esto fuera poco, también habrá canciones de su más reciente álbum ‘Is This the Life We Really Want?’

La presentación de Roger Waters en Argentina será en noviembre de 2018 en el Estadio Único de La Plata el próximo 6 de noviembre. Para los miles de fanáticos que lo vieron en River, será una oportunidad para oír una vez más clásicos como The Wall, Time, Money, Wish you were here, Animals o The Dark Side of The Moon. Además, podrán disfrutar de sus nuevas canciones en vivo por primera vez.

La canción ‘Us and Them’ grabada en el año 1974 y perteneciente al álbum The Dark Side of the Moon es la que dió título a esta nueva gira mundial. El cantante, que tendrá 75 años en su próxima visita por nuestro país, adelantó algunos detalles en una reciente entrevista: “Será una mezcla de material de mi larga carrera, cosas de mis años con Pink Floyd y algunas canciones nuevas. Probablemente el 80% será material antiguo y el 20% será nuevo, pero estará todo conectado por un tema general. Será un espectáculo genial, lo prometo. Va a ser tan espectacular como todos mis shows lo han sido “.

Roger Waters es sin dudas un artista polémico, multifacético y enigmático. Sus composiciones han influenciado a las nuevas generaciones de músicos de los últimos años y si algo lo caracteriza es la calidad de sus shows. La producción de sus espectáculos, para asombro del público, despliega elementos audiovisuales de alto impacto y con sonido de última generación. Y por supuesto la nueva gira mundial promete seguir con esta misma línea artística. Los fans están más que ansiosos por su llegada.

La última presentación de Waters en nuestro país rompió récords a nivel mundial con sus nueve fechas en el Estadio de River Plate durante el año 2013. Más de 400 mil personas acudieron a sus conciertos y se recaudaron alrededor de U$S 38.000.000.

El pasado 14 de diciembre, a las 14 horas se habilitó la venta oficial de entradas para el show de Roger Waters en Argentina. De forma online hay muchos puntos de venta habilitados y los tickets se consiguen por un precio que va de los $3.500 en adelante.