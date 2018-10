En la Expo Victoria 2018, tuvo lugar una disertación auspiciada por Granero SRL, como cada año. El disertante fue el economista Roberto Cachanosky, quien habló sobre situaciones económicas y las perspectivas. El encuentro fue en el salón que sigue reconstruyendo la Sociedad Rural. Asimismo, el economista, poco dispuesto a dar notas después de sus disertaciones, accedió a hablar brevemente con Paralelo 32.

—Teniendo en cuenta el panorama actual con el endeudamiento, el dólar, una recesión creciente y el Leliq, ¿cuál es su evaluación?

_El gobierno se metió en un problema serio porque subvaluó la herencia recibida, no adoptó las medidas que tenía que adoptar en su momento, también perdió la oportunidad en 2017, cuando ganó las elecciones y ahora se hace mucho más difícil. Es decir, al problema heredado se le agregaron la deuda externa, la deuda en pesos acá adentro y eso hace que sea mucho más difícil poder remar a menos de un año de las elecciones.

—¿Cree que las medidas que tomó el gobierno ahora son las que había que tomar?

_El acuerdo con el Fondo [Fondo Monetario Internacional] era necesario, pero en un contexto totalmente distinto. Tendría que haber habido un plan económico, no solamente subir la tasa de interés.

—¿Qué pasó en el país que desde diciembre de 2015 comenzaron todos estos problemas?

_Venían con el error del inicio y aceleraron el problema que habían heredado agregándole las Lebac. Eso llevó a que en diciembre, cuando anunciaron que iban a bajar la tasa para reactivar la economía, se disparara todo y se les fuera de las manos.

En relación a la situación económica actual comparada con la del gobierno anterior, Cachanosky recurrió a una alegoría para graficar su pensamiento: “El gobierno ahora tiene que ajustar las tarifas de los servicios públicos que no se habían ajustado hacía tiempo, un tipo de cambio que se había atrasado, etcétera. Obviamente que el costo de tener que hacer esto hoy se siente. Si yo vendo mi casa, mi auto, dejo el trabajo y me voy con mi familia a Europa a pasear, me hospedo en los mejores hoteles, como en los mejores restaurantes, alquilo los autos más caros y después cuando vuelvo a Argentina no tengo nada, y me preguntan cuándo estaba mejor, obviamente que estaba mejor cuando estaba en Europa, pero estaba revoleando toda mi fortuna. Esto es lo que está pasando”.

Cuando le preguntamos al economista cuáles eran las expectativas para 2019, contestó lacónicamente: “No sabemos qué va a pasar a fin de año, es demasiado saber qué pasará en 2019”. En otro orden, se limitó a decir a los productores agropecuarios que “cuiden su capital de trabajo”, pero que no tiene ningún mensaje en particular para ellos.