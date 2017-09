Resultados de los partidos de la 5ta de las revanchas de la Etapa Clasificatoria

Zona Norte

Juv. Sarmiento (1): D. Luchessi; S. Irrazabal, A. Marín, H. Godoy, G. Vega; G. Grandolio, G. Acosta, R. Acosta, S. Landra; J. Acosta y R. Marín. DT: Rubén Marín.

U. Alcaraz (1): D. Franco; A. Ramos, P. Emili, L. Aguirre, E. Ferreyra; O. Racig, J. Boyero, H. Rodríguez, M. López; P. Schwindt y A. Seita. DT: Raúl Dipancracio.

Cancha: Sarmiento de Hasenkamp. Goles: Sebastián Landra (JS) y Héctor Rodríguez (UA). Amonestados: A. Marín, Irrazabal, R. Acosta, H. Godoy y R. Marín (JS). Emili, Ferreyra, Ramos, Aguirre y Arce (UA). Cambios: En Juventud, A. Benítez por Irrazabal, J. Godoy por Grandolio y D. Graciani por J. Acosta. En Unión: A. Arce por Schwindt y A. Racig por López. Arbitro: Roberto Lima. Sub 20: 0-0 Sub 17: 1-1

*************

Atl. Sauce de Luna (1): J. De Los Santos; D. Ojeda, L. Ottolini, F. Moyano, M. Pérez; J. Valdez, N. Soto, G. Jaime, G. Galeano; N. Janowski y L. Narváez. DT: Martín Núñez.

Dep. Bovril (1): E. Ramírez; M. Guichard, N. Leinecker, J. Lescano; J. Martínez, G. Rodríguez, G. Graciani, A. Olivo; C. Medina, A. González y F. Luque. DT: Gustavo Graciani.

Cancha: Sauce de Luna. Goles: Fernando Moyano (SL) y Matías Guichard (DB). Amonestados: Ottolini (SL). Cambios: En Atlético, S. Cabrera por Valdez, B. Giménez por Janowski y B. Rueda por Jaime. En Deportivo: K. Franco por G. Rodríguez, A. Naiff por Leinecker y A. Espinoza por Martínez. Arbitro: Diego Masiello. Sub 20: 2-2 Sub 17: 2-1

***************

Juv. Unida (0): D. Rodríguez; H. Lencina, R. Ramírez, A. Gauna, J. Acosta; H. Rueda, M. Donda, C. Larrea; J. Herlein, J. Baigorria y J. Larrea. DT: René Velásquez.

Independiente FBC (6): C. Puig; A. Pecker, P. Aguirre, A. Schneider, M. Fernández; F. Curá, S. Leguizamón, P. Correa Da Silva; R. Aguirre, N. Barrios y F. Aguirre: DT: Omar Celis.

Cancha: Juventud Unida de Bovril. Goles: Facundo Aguirre-2-, Roberto Aguirre, Facundo Curá, Saúl Leguizamón y Néstor Barrios. Expulsados: Carlos Larrea (JU) y Alexis Pecker (I). Amonestados: Donda y Baigorria (JU). Fernández y Curá (I). Cambios: En Juventud, A. Aguirre por Donda, J. Villareal por Baigorria y H. Ramírez por Rueda. En Independiente: L. Maidana por Curá, A. López por Correa Da Silva y G. Falcón por N. Barrios. Arbitro: Carlos Martínez. Sub 20: 4-1 Sub 17: 1-0

***************

Atl. Hernandarias (0): J. Rodríguez; E. Ibarrola, M. Isla, M. Banega, J. Lallana; H. Sánchez, N. Ruiz, D. Petenatti, F. Sánchez; H. Arevalo y D. Velásquez. DT: Gustavo Escobue.

U. A. Cerrito (4): R. Correa; L. Schmittlein, M. Wolosko, E. Tomassini, J. Petersen; M. Schmidt, Ma. Benítez, M. Zampieri; D. López, I. Aguilar y F. Omarini. DT: Omar Verón.

Cancha: Atlético Hernandarias. Goles: Mariano Schmidt, Franco Omarini e Iván Aguilar-2-. Expulsado: Diego Petenatti (H). Amonestados: Arevalo (H). Wolosko y López (UAC). Cambios: En Atlético, M. Alvarez por Ruiz, L. Martínez por F. Sánchez y J. Rodríguez por Lallana. En Unión: E. Benítez por López, N. Borghello por Omarini y A. Catelani por Schmidt. Arbitro: Gabriel Ibarra. Sub 20: 1-0 Sub 17: 0-0

****************

Dep. Tuyango (1): W. Mendieta; D. Gallo, F. Ibarra, R. García, B. Grandolio; A. Vilchez, J. Heninn, C. Banega, G. Ellemberger; E. Pérez y L. Milessi. DT: Omar Godoy.

Atl. Hasenkamp (0): E. Jacob; R. Retamar, J. Montero, A. Gómez, C. González; J. Quiróz, F. Llanez, L. Ruiz Moreno, J. Salva; I. Arellano y D. González. DT: Raúl Cardozo.

Cancha: Tuyango de Piedras Blancas. Gol: Exequiel Pérez. Amonestados: Ibarra, García, Vílchez, Milessi, Banega y Segovia (DT). Montero, Llanez, Salva, D. González y Fernández (H). Cambios: en Deportivo, J. Walter por Grandolio, L. Segovia por Banega y M. Ridolfi por J. Heninn. En Atlético: R. Ceballos por Llanez y C. Fernández por C. González. Arbitro: Claudio Frederich. Sub 20: 3-1 Sub 17: 1-1

*****************

Posiciones: Independiente 34; Cerrito 30; Bovril 24; Hasenkamp 21; Alcaraz y J. Sarmiento 20; Hernandarias 19; Tuyango 16; Sauce de Luna 7 y Juv. Unida 2 pts.

Próxima (15ta fecha, 6ta de las revanchas): Sauce de Luna-Juv. Sarmiento; Independiente-Alcaraz; Bovril-Hernandarias; Hasenkamp-Juv. Unida y Cerrito-Tuyango.

Zona Sur

Atl. Litoral (1): N. Carrasco; L. Barrios, C. Rivas, G. Narváez, L. Penau; O. Castañeda, A. Páez, R. Ferreyra, H. Ackerman; C. Murador y Ala. Casco. DT: Omar Werner.

Atl. Unión (0): M. Gerstner; J. Spinelli, E. Heredia, J. Pérez, J. Bergara; L. Schmidt, F. Vitali, M. Bitz, F. Schmidt; G. Iseli y E. Schimpf. DT: Luis Roth.

Cancha: Beto Maín de María Grande. Gol: Claudio Murador. Amonestados: Ackerman, Narváez y Martinez (L). Bergara y Vitali (U). Cambios: En Litoral, F. Herrera por Ferreyra, L. Martínez por Castañeda y N. Olgiatti por Paéz. En Unión: S. Fernández por Schimpf y J. Keiner por L. Schmidt. Arbitro: Maximiliano Moya. Sub 20: 1-0 Sub 17: 3-2

***************

Atl. Sarmiento (1): N. Velásquez; C. Bolzan, M. Espíndola, M. Zárate, L. López; C. Méndez, J. Méndez, F. Albornóz; A. Cantero, R. Isijara y M. Franz. DT: Lucas Jumilla.

Viale FBC (0): L. Rodríguez; J. Zapata, V. Ringlofer, L. Niquel; F. Weimer, L. Martínez, A. Martínez, O. Taborda, N. Siebenlist; D. Correa y D. Racig. DT: Angel Rodríguez.

Cancha: Sarmiento de Crespo. Gol: Jesús Méndez. Expulsados: Carlos Méndez y Maximiliano Zárate (S). Diego Correa (V). Amonestados: López, J. Méndez y Cantero (S). L. Niquel, L. Martínez y A. Martínez (V). Cambios: En Atlético, S. Stricker por Espíndola, M. Jacob por Isijara y M. Espinoza por Albornóz. En Viale FBC: N. Segovia por A. Martínez, P. Rodríguez por Taborda y O. Vallejo por L. Martínez. Arbitro: Gastón Freyre. Sub 20: 1-3 Sub 17: 0-1

*******************

Atl. Arsenal (0): E. Fontanini; M. González, N. Salas, M. Montórfano, L. Arredondo; J. Beber, R. Hernández, R. Fontana; K. Santa Cruz, R. Fabre y A. Burdesse. DT: Hugo Fontana.

Cañadita Ctral. (1): R. Spessot; M. Wagner, E. Fosgt, C. Martínez, J. Bustos; F. Riquel, M. Servín, H. Cepellotti, J. Ibarra; D. Albeira y N. Hemmerlig. DT: Ignacio Comas.

Cancha: Arsenal de Viale. Gol: Cristián Martínez. Expulsados: Rodrigo Hernández (A) y Jonathan Ibarra (CC). Amonestados: Arredondo y Fabre (A). Albeira, Hemmerlig, Metz y S. Ibarra (CC). Cambios: En Atlético, C. Albeira por Fabre, L. Sione por Beber, F. Albornóz por Salas. En Cañadita: A. Metz por Albeira, A. Ibarra por Hemmerlig y S. Comas por Riquel. Arbitro: Raúl Ramírez. Sub 20: 3-3 Sub 17: 0-2

******************

Seguí FBC (0): B. Sosa; C. Cabrera, N. Sione, L. Sosa, G. Demaestri; F. Ramírez, L. Almeira, N. Reyes, L. Lorenzon; A. Villagra y M. Holotte. DT: Carlos González.

Dep. Tabossi (0): F. Schmidt; S. Barisnaga, E. Villanueva, A. Godoy, M. Enrique; O. Aquino, B. Landra, L. Taborda, E. Zunino; K. Lescano y S. Ojeda. DT: Eusebio Peralta.

Cancha: Seguí FBC. Expulsados: Saúl Barisnaga (DT) y Enzo Aranda (DT). Amonestados: Correa (S). Godoy, Aquino, Ojeda, Lescano, Zunino y Penau (DT). Cambios: En Seguí, M. Correa por Ramírez, L. Albeira por Villagra y R. Holotte por Almeira. En Deportivo: D. Penau por Aquino y D. Albornóz por Lescano. Arbitro: Fabián Balbuena. Sub 20: 1-2 Sub 17: 0-3

*****************

Cultural (1): C. Franz; F. Piray, L. Villanueva, M. González, L. Cabral; F. Torres, F. Canosa, J. Carruego, J. Torres; L. Medrano y G. Medrano. DT: Roque Alfaro.

Atl. María Grande (0): A. Castro; N. Correa, C. Schneider, E. Núñez, E. María; L. Figueroa, P. Ciarroca, L. Graciani, M. Giménez; G. Kemer y S. Vicentín. DT: Julio Schmidt.

Cancha: Cultural de Crespo. Gol: Lucas Medrano. Amonestados: Villanueva y González (AC). Castro, Ciarroca, Núñez y Graciani (MG). Cambios: En Cultural, A. López por F. Torres, A. Sctriker por L. Medrano y G. Rau por J. Torres. En Atlético: M. Vásquez por Graciani, L. Zapata por Ciarroca y J. Darrigo por Giménez. Arbitro: Marcelo Derevlany. Sub 20: 3-1 Sub 17: 1-2

*****************

Posiciones: Litoral 30; Cultural 25; María Grande 23; Cañadita Central* 20; Arsenal y Unión 19; Viale FBC 17; Sarmiento 15; Seguí FBC 13 y Tabossi 8 pts. (*) Le descontarán 6 puntos al final de la fase.

Próxima (15ta fecha, 6ta de las revanchas): Sarmiento-Litoral; Cañadita Central-Unión; Viale FBC-Seguí FBC; María Grande-Arsenal y Tabossi-Cultural.