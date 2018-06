Zona Norte

Deportivo Bovril (2): Damian Gómez; Amilcar Olivo, Pedro Barrios, Matias Guichart, Juan Lescano; Agustin Espinoza, Federico Luque, Gaston Rodríguez; Cristian Medina, Ariel Brites, Anders González. DT: Martín Núñez.

Atlético Hernandarias (2): J. Rodríguez; C. Ruiz Díaz, R. Retamar, G. Simon, F. Ibarrola; M. Velásquez, M. Sueldo, D. Petenatti, M. Gauna; F. Sánchez y C. Tabares. DT: Martín Espíndola.

Cancha: Antonio Boleas de Bovril. Goles: Andrés González y Gastón Rodríguez (DB). Raúl Retamar y Diego Petenatti (H). Amonestados: Lescano, Olivo, González, G. Rodríguez, Brites y García (DB). Ruiz Díaz, Gauna, G. Simon, Velásquez y J. Simon (H). Cambios: en Deportivo, J. Martínez por Luque, R. García por González y A. Franco por Medina. En Atlético: J. Simon por Ruiz Díaz, R. Fabre por Sueldo y J. Rodríguez por Sánchez. Arbitro: Fabian Balbuena.

Independiente FBC (6): Cristian Puig; Marcos Romero, Marcelo Fernández, Rodrigo Barrios, Lautaro Rolón; Nicolas López, Gonzalo Guillén, Leandro Aguirre; Lucas Milesi, Santiago Aguirre, Facundo Aguirre: DT: Nicolás Lapuente.

Deportivo Tuyango (2): Silvano Monzón; Marcelo Barrios, Eduardo Banega, Edgardo Maidana, Andres Segovia; Ariel Vilchez, Claudio Banega, Cesar Ruiz Díaz; Enzo Gómez, Gabriel Ellemberger, Brian Weishein. DT: Lucas Rosalez.

Cancha: Dr. Federico Cocco de Hernandarias. Goles: Lucas Milesi, Santiago Aguirre-2-, Leandro Aguirre-2- y Matías Schemberger (I). Brian Weishein-2-(DT). Expulsados: Santiago Aguirre (I). Edgardo Maidana y César Ruiz Díaz (DT). Amonestados: Guillén y F. Aguirre (I). Monzón, Barrios, Ellemberger y Vilchez (DT). Cambios: en Independiente, F. Cardozo por L. Aguirre, H. Kessler por Milesi y M. Schemberger por López. En Deportivo: J. Hennin por Ellemberger, F. Romero por Segovia y E. Albornóz por Banega. Arbitro: Gastón Freyre.

Union Agrarios Cerrito (2): Alexander Varisco; Andres Catelani, Mauricio Wolosko, Emanuel Tomassini, Alejandro Silvestre; Emiliano Zampieri, Mauro Benítez, Milton Benítez; Mariano Schmidt, Diego López, Ivan Aguilar. DT: Omar Verón.

Unión Alcaraz (2): Daniel Franco; Ayrton Vega, Lucas Quiroga, Gabriel Segovia, Carlos Leones; Octavio Racig, Jonas Boyero, Federico Rodríguez, Axel Godoy; Ruben Marín, Pedro Schwindt. DT: Raúl Dipancracio.

Cancha: Agrarios Cerrito. Goles: Iván Aguilar y Milton Benítez (UAC). Axel Godoy-2-(UA).Amonestados: Wolosko (UAC). Segovia (UA). Cambios: en Cerrito, G. Iseli por Schmidt. En Alcaraz: M. López por Leones. Arbitro: Mario Estecho.

Juventud Sarmiento (0): Emanuel Jacob; Gonzalo Vega, Maximiliano Acosta, Alejandro Marín, German Acosta; Martin Llanez, Rodrigo Acosta, Jonathan Acosta; Diego Velásquez, Kevin López, Nestor Barrios. DT: Rolando Céparo.

Atlético Hasenkamp (2): Jose Valentinuz; Joaquin Godoy, Cristian Romero, German Ziegler, Rodrigo Retamar; Sebastian Sebernich, Jose Quiróz, Lautaro Ruiz Moreno; Brian González, Nicolas Seita, Daniel González. DT: Raúl Guarascio.

Cancha: Sarmiento de Hasenkamp. Goles: Alejandro Seita y Cristián Romero. Expulsados: Maximiliano Acosta (JS) y Brian González (H). Amonestados: G. Acosta, Velásquez, Llanes y Ayala (JS). Valentinuz, C. Romero, Godoy, Quiróz, Ziegler y Llanez (H). Cambios: en Juventud, J. Ramírez por J. Acosta, A. Benítez por Barrios y J. Ayala por Llanez. En Atlético: F. Llanez por Quiróz, C. Fernández por Ruiz Moreno y R. Luna por Seita. Arbitro: Maximiliano Moya.

Libre: Juventud Unida de Bovril.

Zona Sur

Atlético Litoral (1): Nicolas Carrasco; Lucas Barrios, Hernan Akerman, Leonel Penau, Franco Zanin; Lautaro Ledesma, Gustavo Narváez, Lautaro Alarcón, Alexis Casco; Leandro Martínez, Nelson Janowsky. DT: Omar Werner.

Cañadita Central (1): Rodrigo Spessot; Federico Riquel, Anibal Stricker, Cristian Martínez, Nahuel Riquel; Miguel Servín, Rodrigo Morato, Alejandro Ibarra, Misael Holotte; Walter Tabares, Emilio Merlo. DT: Ignacio Comas.

Cancha: Beto Maín de María Grande. Goles: Hernán Ackerman (L) y Walter Tabares (CC). Amonestados:Narváez, Alarcón, Murador y Janowsky (L). Cambios: en Atlético, S. Emeri por Carrasco, C. Murador por Alarcón y O. Castañeda por Janowsky. En Cañadita: S. Ibarra por Tabares, J. Bustos por A. Ibarra y A. Metz por Holotte. Arbitro: Carlos Córdoba.

Seguí FBC (2): Brian Sosa; Manuel Riquel, Maximiliano Banega, Lucas Sosa, German Demaestri; Carlos Cabrera, Julian Martínez, Leonel Lorenzón; Cesar Restano, Martin Giménez, Martin Correa. DT: Diego Faisal.

Deportivo Tabossi (1): Fabricio Schmidt; Pedro Martínez, Brian Landra, Emanuel Villanueva; Brian Duro, Rodrigo Troncoso, Silvestre Taborda, Walter Cardenia; Luis Arce, Luciano Montiel, Angel Peralta. DT: Claudio Racig.

Cancha: Seguí FBC. Goles: Martín Giménez-2-(S) y Walter Cardenia (DT). Amonestados: Demaestri y Riquel (S). Villanueva, Martínez y Cardenia (DT). Cambios: en Seguí FBC, N. Reyes por Correa, Y. Borgetto por Riquel y A. Villagra por Martínez. En Deportivo: M. Peralta por Duro, N. Barrera por Montiel y E. Springli por Troncoso. Arbitro: Carlos Martínez.

Atlético Sarmiento (0): Nicolas Velásquez; Martin Gassman, Lucas Repp, Lautaro López, Matias Espíndola; Facundo Albornóz, Jesus Méndez, Agustin Cantero, Matias Stricker; Matias Gassman, Martin Espinoza. DT: Nélson Schrooh.

Atlético Arsenal (2): Eduardo Fontanini; Ezequiel Olechart, Agustin Galliussi, Lucas Vogel, Federico Córdoba; Kevin Santa Cruz, Laureano Ehrlich, Rodrigo Hernandez, Diego Martínez; Milton Schoenfeld, Ariel Schwaigert. DT: Hugo Fontana.

Cancha: Sarmiento de Hasenkamp. Goles: Rodrigo Hernández y Diego Martínez. Expulsado: Lucas Repp (S). Amonestados: Mar. Gassman, J. Méndez y M. Stricker (S). Córdoba, Olechart, Schwigert, Hernández y Schoenfeld (A). Cambios: en Sarmiento, J. Aguilar por Espinoza, M. Fernández por Cantero y J. Milisich por Albornóz. En Arsenal: E. Müller por Santa Cruz, L. Arredondo por Martínez y I. Dalinger por Hernández. Arbitro: Emanuel Yedro.

Viale FBC (1): Lucas Rodríguez; Emanuel Moreira, Brian Nickel, Gerall Hernández, Jonathan Rodríguez; Flavio Weimer, Sergio Simon, Neri Segovia, Lucas Níckel; Joel Alzugaray, Diego Correa. DT: Angel Rodríguez.

Atlético María Grande (0): Alejandro Castro; Alexander Hollman, Carlos Schneider, Emiliano Núñez, Mauricio Vásquez; Kevin Lescano, Lucas Zapata, Adriel Bulay, Nicolas Jacob; Gabriel Kemer, Jonathan Vera. DT: Mariano Franicevich.

Cancha: Viale FBC. Gol: Sergio Simon. Amonestados: B. Nickel, O. Rodríguez y Alzugaray (V). Vásquez, Hollman, Núñez, Vera y Graciani (MG). Cambios: en Viale FBC, L. Miller por Correa, M. Rodríguez por Segovia y O. Vallejo por L. Nickel. En Atlético: L. Graciani por Vásquez y L. María por Kemer. Arbitro: Gabriel Ibarra.

Asociacion Cultural (3): Cesar Franz; Facundo Piray, Francisco Güitlein, Mauro González, Leandro Cabral; Francosco Torres, Jonathan Carruego, Jonathan Torres; Agustin López, Lucas Medrano, Gaston Medrano. DT: Roque Alfaro.

Atl. Unión (1): Mauro Clariá; Mariano Rothar, Agustin Manfroni, Mauro Goette, Augusto Villagra; Juan Deppen, Carlos Demartín, Emanuel Schimp; Joaquin Keiner, Dario Racig, Alvaro Holzheier. DT: Gustavo Escobue.

Cancha: Cultural de Crespo. Goles: Gastón Medrano y Lucas Medrano-2-(AC). Juan Deppen (AU).Amonestados: Franz, Cabral, Piray, Carruego, G. Medrano y L. Medrano (AC). Demartín, Keiner y Schimp (AU). Cambios: en Asociación, E. Müller por F. Torres, M. Exner por J. Torres y M. Güitlein por G. Medrano. En Unión: S. Fernández por Keiner, M. Leicker por Schimp y J. Zapata por Holzheier. Arbitro: Roberto Lima.

Zona Norte

Deportivo Bovril (1): Bruno Schneider, Narciso Olivo, Gaston Lescano, Rodrigo Navarro, Juan Faria, Gaston Sevin, Franco Almarante, Jose Rios, Ayrton Bravo, Nicolas Guichard, Omar Ladner.

Atlético Hernandarias (0): Alan Fritzler, Gonzalo Ortiz, Juan Rodriguez, Facundo Sanchez, Lucas Falcon, Matias Dalmasso, Nicolas Barrio, Orlando Gomez, Brian Puebla, Laureano Faez, Hernan Arevalo.

Sínteis: Gol: Omar Ladner (DB). Amonestados: Faria, Bravo (DB); Arevalo (H). Cambios: Juan Colombani por Almarante, Miguel Martinez por Rios, Giuliano Farias por Navarro (DB); Ivan Duarte por Sanchez, Diego Velazquez por Gomez (H). Arbitro: Pablo Martinez.

Unión Agrarios Cerrito (3): Rodrigo Hergenreder, Juan Borghello, Mariano Britos, Jonathan Ferreira, Valentin Lovera, Juan Robles, Raul Tomasini, Augusto Yaryez, Rodrigo Seimandi, Santiago Miraglio, Lucio Morales.

Unión FC (0): Rodrigo Barreto, (*) Diego Godoy, Franco Perez, Lucas Rosales, Daian Leones, Nicolas Moreira, Pablo Monzon, Jairo Lopez, Marcelo Martinez, Misael Lopez, Agustin Lopez.

Síntesis: Goles: Jonathan Ferreira, Valentin Lovera, Rodrigo Seimandi (C). Amonestados: Yaryez, Rabbia (C); Barreto, Moreira, A. Lopez (U). Cambios: Andres Rabbia por Lovera, Gonzalo Quiroz por Yaryez, Martin Mendoza por Morales (C); Cristian Rupp por Martinez (U). (*) Jugadores Pasados. Arbitro: Jose Segovia

Juventud Sarmiento (0): Elias Gonzalez, Cristian Troncoso, Francisco Duro, Julian Ramirez, Jairo Perez, Ivan Ayala, Maximiliano Villalba, Diego Paez, Ulises Martinez, (*) Blas Ayala, (*) Ivan Radaeli.

Atlético Hasenkamp (1): Sebastian Borghetto, Santiago Quiroz, Valentin Vergara, (*) Isaias Tano, (*) Cristian Fernandez, Santiago Galli, Ezequiel Romero, Walter Grandolio, Mauro Villagra, Thiago Godoy, Bruno Schiebert.

Síntesis: Gol: Ezequiel Romero (H). Amonestados: Perez, I. Ayala, Villalba, Barrientos (JS); Quiroz, Vergara, Fernandez, Galli, Schiebert (H). Cambio: Ruben Montiel por Villalba, Mauro Barrientos por Perez (JS); Ivan Duetto por Villagra, Facundo Leiva por Galli, Lautaro Ramirez por Romero (H). (*) Jugadores Pasados. Arbitro: Ivan Ramseyer.

Independiente FBC (0): (*) Juan Monzon, Javier Franco, Enrrique Villanueva, Gabriel Pirola, Mauro Ruiz, Jonathan Ruiz, Daniel Colona, (*) Hernan Kessler, Facundo Villalba, Juan Villalba, Matias Schemberger.

Deportivo Tuyango (0): Luis Rosales, Damian Mansilla, Gerardo Grandolio, Brian Varela, (*) Lucas Monzon, Leonardo Ellemberger, Eduardo Silva, Claudio Ellemberger, (*) Emiliano Gomez, Luciano Cacciabue, Simon Velazquez.

Síntesis: Expulsados: Villanueva, M. Ruiz, Colona (I); L. Ellemberger, C. Ellembereger (DT). Amodestados: Franco, J. Ruiz (I); Grandolio, Varela, Monzon, Silva, C. Ruiz Diaz (DT). Cambios: Enzo Gonzales por Pirola, Roman Chocor por Kessler (I). Arbitro: Jose Segovia.

Zona Sur

Seguí FBC (1): (*) Emiliano Ferreyra, Rodrigo Kunzi, Luis Diaz, Brian Ocaranza, (*) Mauricio Kliphan, Jose Viola, Jose Espinosa, Nahuel Sangoy, (*) Francisco Caceres, Alexis Borgetto, Marcos Kriger.

Deportivo Tabossi (0): (*) Diego Beron, (*) Fabricio Caceres, Emiliano Enrique, Nestor Rodriguez, Elian Landra, Gaston Franco, Facundo Cardozo, Nestor Dettler, (*) Gustavo Zapata, Ivan Franco, Ayrton Bertozzi.

Síntesis: Gol: Francisco Caceres (S). Expulsados: Beron, Cardozo (DT). Amonestados: Kunzi, Diaz, Kliphan, Viola, Caceres (S); Landra, Franco, Zapata, I. Franco (DT). Cambios: Sergio Moreira por Diaz, Lucas Escobar por Viola (S); Nestor Pesoa por G. Franco, Nahuel Benavidez por Landra (DT). (*) Jugadores Pasados. Arbitro: Jose Rios.

Atlético Litoral (2): Carlos Emeri, Brian Kars, Martin Sian, Alvaro Kreiter, Norberto Sacks, Mauro Urquiza, (*) Nicolas Erbes, (*) Nicolas Olgiatti, Marcos Carletti, (*) Ruben Ferreyra, Mauro Franco.

Cañadita Central (1): Lautaro Alonso, Mariano Villanueva, Ramiro Ledesma, Valentin Fontana, (*) Rodrigo Robledo, (*) Tomas Claria, Bruno Sosa, Ignacio Picarella, Luca Cogno, Cesar Todone, (*) Lautaro Sosa.

Síntesis: Goles: Brian Karst, Marcos Carletti (L); Lucas Cogno (C). Expulsado: Sanabria (L). Amonestados: Karst, Sian, Kreiter, Erbes, Franco, Rodriguez (L); Ledesma, Robledo, L. Sosa (C). Cambios: Jose Rodriguez por Sacks, Kevin Sanabria por Kreiter (L); Ignacio Uhrich por Claria, Mauricio Bruno por L. Sosa (C).

(*) Jugadores Pasados. Arbitro: Walter Monzon.

Atlético Sarmiento (1): (*) Ezequiel Trembecki, Pedro Zarate, Lucio Quiroga, Matias Rodriguez, (*) Gonzalo Fernandez, Facundo Neiff, (*) Nahuel Cordero, Carlos Espinoza, (*) Hiroshi Isijara, Enzo Behler, Ayrton Ruhl.

Atlético Arsenal (3): Jeremias Duarte, (*) Juan Beber, Franco Albornoz, Milton Gonzalez, Cristian Albeira, Jonathan Schwint, (*) Emiliano Muller, (*) Adrian Fontana, Brian Zaragoza, Laureano Breckel, Rodrigo Albornoz.

Sintesis: Goles: Hiroshi Isijara (S); Cristian Albeira, Laureano Breckel, Rodrigo Albornoz (A). Amonestados: Quiroga, Rodrigo, Neiff, Cordero, Espinosa (S); F. Albornoz, Muller (A). Cambios: Dario Avila por Zarate, Maximiliano Rivas por Quiroga (JS); Alexis Daj por Albeira, Pedro Farias por Zaragoza, Facundo Duarte por Breckel (A). (*) Jugadores Pasados. Arbitro: Gino Lima.

Asociación Cultural (1): (*) Alexis Torres, Matias Schmidt, (*) Franco Juarez, Thomas Gimenez, Leonel Gimenez, (*) Franco Diaz, Lautaro Ruhl, Jeremias Torres, Franco Piedra Buena, Enzo Medrano, (*) Joaquin Sanchez.

Atlético Unión (0): Miguel Defler, (*) Nicolas Farias, Alexis Schmidt, Juan Pagliaruzza, Axel Jung, (*) Alejandro Holzeier, (*) Brian Ache, Kevin Bresan, (*) Lorenzo Eberle, Francisco Caniero, Lucas Miño.

Síntesis: Gol: Lautaro Ruhl (AC). Amonestados: A. Torres, Schmidt, Juarez, Ruhl, Sanchez (AC); Pagliaruzza, Holzeier, Ache (U). Cambios: Gonzalo Muller por Piedra Buena, Alejandro Torres por J. Torres, Luciano Piray por Ruhl (AC); Martin Vera por Cantero, Mauro Jacob por Eberle, Carlos Romero por Miño (U). (*) Jugadores Pasados. Arbitro: Leandro Schamme.

Viale FBC (2): Luis Zapata, (*) Ronaldo Paez, Giuliano Gieco, Agustin Gonzalez, Matias Miño, Valentin Ringlofer, Jonathan Zapata, (*) Lucas Pereyra, Nelson Albornoz, Octavio Taborda, Santiago Molina.

Atlético María Grande (0): Luciano Rios, (*) Ulises Barrera, Alan Barrera, Manuel Ciarroca, Agustin Barrera, Ezequiel Paganini, (*) Jonathan Rodriguez, Hernan Eberle, David Graciani, Emanuel Martinez, Franco Comas.

Síntesis: Goles: Lucas Pereyra, Santiago Molina (V). Amonestados: Miño, Molina (V); U. Barrera, Ciarroca, A. Barrera, Eberle, Graciani (MG). Cambios: Jesus Saucedo por Pereyra, Agustin Vera por Zapata, Axel Monges por Albornoz (V); Cristian Feltes por Comas, Facundo Sotelo por Ciarroca (MG). (*) Jugadores Pasados. Arbitro: Ivan Ramseyer.

Zona Norte

Deportivo Bovril (3): Rafael Vera, David Simi, Ariel Martinez, Santiago Toci, Brian Nuñez, Enzo Bravo, Osvaldo Scarafia, Carlos Vargas, Victor Maidana, Ruben Orosco, Javier Lopez.

Atlético Hernandarias (0): Rodrigo Rodriguez, Juan Balbuena, Agustin Sanchez, Nicolas Vein, Agustin Simon, Tadeo Faes, Natan Cornejo, Valentin Aguilar, Paulo Batistti, Adrian Berdun, Miguel Frega.

Sínteis: Goles: Ruben Orosco, David Simi, Javier Lopez (DB). Expulsados: Vera (DB); Faes (H). Cambios: Abdul Tome, por Nuñez, Juan Moreno por Simi, Ezequiel Luque por Orosco (DB); Ramiro Melgarejo por Berdun, Yamil Rivas por Vein, Roman Lallana por Frega (H). Arbitro: Fabricio Monzon.

Unión Agrarios Cerrito (1): Alexis Correa, Brian Buselli, Lucas Velasquez, Alexis Lescano, Miguel Ferreyra, Guido Grandolio, Jeremias Gamarra, Samir Lopez, Martin Mendoza, Diego Fin, Augusto Yaryez.

Unión FC (0): Angelo Racig, Maximiliano Gonzalez, Kevin Perez, Amilcar Gimienez, Brian Gaitan, Milton Molina, Mateo Monzon, Rodrigo Lopez, Uriel Barreto, Alexis Portillo, Laureano Ferreira.

Sínteis: Gol: Diego Fin (C). Amonestados: Gamarra (C); Lopez, Portillo (U). Cambios: Valentino Lovera por Yaryez, Ivan Milderberger por Gamarra, German Werner por Mendoza (C); Daian Bravo por Gimenez, Blas Monzon por Perez, Nahuel Ramos por Barreto (A). Arbitro: Gustavo Arce.

Juventud Sarmiento (0): Alfredo Grandolio, Milton Grandolio, Facundo Vargas, Juan Ibarrola, Gabriel Alarcon, Lucas Taborda, Franco Tano, Antony Grandolio, Miguel Milessi, Joaquin Montiel, Bladimir Perez.

Atlético Hasenkamp (1): German Wiesner, Lautaro Battisti, Julian Gonzalez, Jeronimo Lopez, Alejo Hemmerling, Renzo Ramirez, Amilcar Ibarrola, Matias Mendoza, Alejo Muller, Juan Morales, Nicolas Gonzalez.

Síntesis: Gol: Alejo Muller (H). Amonestados: M. Grandolio, Alarcon,Milessi (JS); Ramirez (H). Cambios: Alan Barrientos por Tano, Brandon Vergara por An. Grandolio, Joel Luna por Montiel (JS); Jeronimo Luna por Lopez, Renzo Barreto por Ibarrola, Joaquin Irrazabal por Mendoza (H). Arbitro: Marcelo Esmeri.

Independiente FBC (2): David Villordo, Tobias Miño, Jesus Rodriguez, Alexis Lopez, Juan Godoy, Agustin Diaz, Alexis Godoy, Lazaro Cardozo, Maximo Frizzo, Roman Chocor, Leandro Godoy.

Deportivo Tuyango (1): Jesus Rosales, Gabriel Barrios, Pablo Battisti, Hugo Barzola, Laureano Medina, Uriel Gomez,Jeremias Santini, Lautaro Ridolfi, Franco Paez, Emanuel Ruiz Diaz, Thiago Burgos.

Síntesis: Goles: Alexis Godoy, Roman Chocor (I); Emanuel Ruiz Diaz (DT). Expulsado: J. Godoy (I). Amonestados: Lopez (I); Battisti, Barzola, Gomez, Ridolfi, Mancilla (DT). Cambios: Ezequiel Diaz por L. Godoy (I); Jeremias Alvarez por Battisti, Damian Faez por Medina, Brian Alves por Barzola, Lucas Ponce por Burgos (DT). Arbitro: Carlos Romero.

Zona Sur

Segui FBC (0): Lucas Centurion, Valentin Kliphan, Marcos Correa, Lautaro Torres, Ramiro Paul, Ismael Rios, Alejo Peralta, Esteban Ramirez, Daniel Leguizamon, Julio Baron, Ulises Mendez.

Deportivo Tabossi (2): Eliazar Aguilar, Enzo Caceres, Marcelo Bertozzi, Adrian Passi, Lucio Landra, Agustin Miranda, Agustin Bruna, Brian Bertozzi, Samir Lescano, Matias Peralta, Benjamin Heinze.

Sinteis: Goles: Marcelo Bertozzi, Matias Peralta (DT). Amonestados: Ramirez, Baron (S); Peralta (DT). Cambios: Josue Kuman por Peralta, Gonzalo Martinez por Torres (S); Uriel Spadillero por Bertozzi, Sabastian Nani por Bruna (DT). Arbitro: Kevin Remi.

Atlético Litoral (0): Ulises Chinquini, Pablo Petrich, Brian Castañeda, Uriel Acosta, Cristian Zanello, Lucio Barrera, Marcelo Acosta, Aulo Uzman, Mario Villalba, Lazaro Castañeda, Lucio Urquiza.

Cañadita Central (0): Luis Villarreal, Ignacio Uhrich, Teo Troncoso, Santiago Rodriguez, Alexis Morales, Facundo Bolzan, Mauricio Bruno, Santiago Schaab, Pablo Troncoso, Gustavo Seip, Julian Morales.

Síntesis: Amonestados: B. Castañeda, Zanello, Barrera, M. Acosta (L); Seip (C). Cambios: Franco Reynaldi por Urquiza, Juan Plugoboy por M. Acosta (L). Arbitro: Abel Morales.

Atlético Sarmiento (1): Mauro Schmidt, Juan Beisel, Matias Ruhl, Franco Zingraf, Facundo Sterzer, Elian Zapata, Maximiliano Rivas, Martin Kloss, Tobias Zarate, Facundo Schonfeld, Gonzalo Schmidt.

Atlético Arsenal (0): Facundo Contardi, Marcelo Albeira, Martin Slobochzian, Maximo Olmos, Juan Mendez, Adrian Amend, Gonzalo Leiss, Facundo Gonzalez, Isais Sosa, Ignacio Villagra, Angel Alcantara.

Sintesis: Gol: Maximiliano Rivas (S). Amonestados: Beisel (S); Amend, Sosa, M. Heft (A). Cambios: Facundo Neiff por Zapata, Joaquin Fernandez por Rivas (S); Benjamin Heft por Olmosm Brian Breckel por Alcantara, Mirko Heft por Villagra (A).

Arbitro: Diego Monzon.

Viale FBC (2): Nereo Tablada, Baltazar Rotta, Brandom Santa Cruz, Francisco Siebenlist, Cristian Albornoz, Lautaro Nani, Aaron Alzugaray, Lautaro Pacheco, Santiago Azcarate, Nazareno Zavallo, Axel Albornoz.

Atlético María Grande (0): Felipe Senger, Matias Avila, Agustin Ramirez, Manuel Palacios, Matias Barzola, Joaquin Marioni, Sebastian Vera, Thiago Feresin, Tomas Pellegrini, Valentino Audisio, Emiliano Lescano.

Síntesis: Goles: Axel Albornoz, Tomas Grinovero (V). Amonestados: C. Albornoz, A. Albornoz (V); Palacios (MG). Cambios: Jair Panicali por Tablada, Axel Monges por Zavallo, Tomas Grinovero por Azcarate, Genaro Skokandic por A. Albornoz, Tomas Urrutia por Siebenlist (V); Thiago Gomez por Feresin, Maximiliano Franco por Pellegrini, Lautaro Godoy por Vera (MG). Arbitro: Nehuen Rodriguez.

Asociación Cultural (1): Tomas Torres, Jorge Franco, Angelo Di-Bernardo, Brian Stieben, Valentin Paul, Nicolas Piñero, Pedro Lia, Luciano Motta, Genaro Perez, Franco Rossi, Sebastian Gettig.

Atlético Unión (0): Exequiel Stieben, Brian Leonetti, Luciano Rausch, Martin Rothar, Nicolas Baroli, Tadeo Torres, Ramiro Schimpf, Catriel Atencio, Gonzalo Schmidt, Alex Fernandez, Cristian Bogado.

Síntesis: Gol: German Weinzenttel (AC). Expulsado: Schimpf (U). Amonestdos: Stieben, Weinzenttel (AC); Torres, Schmidt (U). Cambios: Francisco Dalinger por Rossi, German Weinzenttel por Perez, Brian Vivas por Motta (AC); Jairo Kappes por Fernandez, Juan Wendler por Schmidt (U). Arbitro: Gabriel Fratte.