Renuevan la propuesta de talleres artísticos culturales

IMEFAA, la Escuela de Música, la Academia de Corte y Confección y el Centro Cultural La Estación abrieron las inscripciones • A sus habituales actividades suman iniciativas para niños desde 6 años, personas con discapacidad y adultos mayores.

Crespo– Desde el lunes 6 de marzo abrieron las inscripciones a sus talleres el IMEFAA, la Escuela de Música, la Academia de Corte y Confección y el Centro Cultural La Estación. En una entrevista con Paralelo 32 la Subdirectora de Cultura y Educación, Glenda Kihn; acompañada por los responsables de los distintos espacios, Cecilia Miño, Claudio Tischler, Norma Lambrecht y Noemí Borselli, respectivamente, hablaron de nuevas propuestas planificadas para niños desde los 6 años, personas con discapacidad y talleres para adultos mayores, que este año se suman a los talleres habituales para niños, adolescentes y adultos que se dictan en los cuatro lugares.

También explicaron la modalidad de inscripciones. La primera semana, 6 al 10 de marzo, será para alumnos que cursaron en 2016 y la segunda semana, del 13 al 17 se inscribirá a los ingresantes. Deben concurrir al lugar donde se desarrolla el taller elegido, en los días y horarios indicados. Las clases comenzarán el lunes 3 de abril.

Específicamente sobre la Escuela de Música, Claudio Tischler explicó que los alumnos, a diferencia de los demás lugares, tienen más horas de taller. “Además de la hora de clase dedicada al aprendizaje del instrumento, hay una hora de audioperceptiva y el alumno puede tener una hora de práctica de grupo o ensamble y otra hora de práctica de instrumento”. Quien no cuente con instrumento propio podrá hacer esta práctica asistida por el profesor, en la Escuela de Música. Como novedades, anticipó que este año se organizará un coro de niños de 6 a 8 años y otro de 9 a 11; lo que se suma a la Banda Sinfónica que se presentó en agosto, como primer desprendimiento de la Escuela de Música, que integran 24 músicos, con un repertorio que se proyecta ampliar. Otro desprendimiento será la Batucada que integra estudiantes de instrumentos de percusión, y que tendrá un acople de instrumentos de viento para actuar en los actos oficiales.

Kihn indicó que no se cobra inscripción, y las cuotas son voluntarias, con una base de $ 50. “Lo que se recauda en el año –indicó- va al presupuesto de Cultura como se determina por ordenanza y después se vuelca al mantenimiento e inversiones en los diferentes espacios”.

Inscripciones

• IMEFAA – Irigoyen y 3 de Febrero – Tel. 4952720, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 15:30 a 19:00.

Folklore infantil – Folklore juvenil – Danzas contemporáneas (Más de 8 años) -Danzas contemporáneas grupo juvenil – Guitarra (Más de 9 años) – Dibujo infantil – Cerámica para niños – Cerámica para jóvenes, adultos y adultos mayores – Taller Literario para niños (Más de 6 años) – Literario para jóvenes, adultos y adultos mayores – Teatro infantil hasta 9 años – Teatro preadolescente (Más de 10 años) – Teatro para jóvenes – Teatro para adultos y adultos mayores – Teatro para personas con discapacidad (Más de 16 años) – Pintura para jóvenes, adultos y adultos mayores – Bordado (Más de 11 años).

• Centro Cultural La Estación – Jorge Heinze Nº 520 – Tel. 4950545, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14.30 a 18 hs.

Fabricantes de juegos y juguetes – Cocina saludable para niños – Cocina saludable para jóvenes y personas con discapacidad – Circo (teatro para niños) – Circo teatro para jóvenes – Guitarra (Más de 9 años) – Dibujo infantil – Cerámica infantil – Cerámica para jóvenes, adultos y adultos mayores – Escultura para todas las edades – Técnicas mixtas para todas las edades – Mosaiquismo para jóvenes, adultos y adultos mayores – Reciclado para jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad

• Escuela Municipal de Música – Urquiza Nº 944 Tel. 0343 4078707 – de lunes a viernes de 14:00 a 20:00 hs.

Explorando (6 -8 años) – Explorando – Taller de instrumento (a partir de los 9 años), jóvenes y adultos – Bajo y contrabajo – Batería – Violín – viola -Canto y coro – Teclado y piano – Saxo y clarinete – Acordeón y bandoneón – Flauta Traversa – Trompeta – Trombón – Percusión y batucada – Guitarra – Batucada para personas con discapacidad

• Academia de Corte y Confección – Roque Sáenz Peña Nº 1152 tel. 4078743 – de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 hs.

Costura infantil – Costura para personas con discapacidad – Corte y confección para jóvenes, adultos y adultos mayores

Mejoras edilicias

La subdirectora de Cultura y Educación indicó en este momento se están acondicionando todas las dependencias municipales para organizar los lugares donde se dictarán los talleres, restaurando revoques y pintura de las paredes.

Por otra parte se reparó el horno para cerámica. “Vinieron los fabricantes de Santa Fe, le hicieron chapa y pintura nueva, y le pusieron el sistema de encendido nuevo así que el horno quedo en óptimas condiciones para arrancar el taller”- dijo Cecilia Miño, quien destacó la importancia del mantenimiento periódico de esta pieza costosa, que tiene muchas horas de uso. También se enviaron para un service, cinco de las siete máquinas de coser con que cuenta la Academia de Corte y Confección.

Intercambio con otras instituciones

Los talleres artísticos culturales se vinculan con las instituciones educativas de la ciudad, como ocurre con el Centro Cultural La Estación y la Escuela Secundaria Nº 74, con orientación en Arte. Al igual que IMEFAA llevando propuestas de talleres a las escuelas rurales de la zona que no cuentan con horas de plástica o la Escuela de Música con su actuación en colaciones de grados.