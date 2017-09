El pasado jueves 14 de septiembre se conmemoró un mes del fallecimiento de Juelio Trossero, luego de que fuera ultimado a golpes en un asalto perpetrado en su vivienda en la zona rural de Seguí.

Este martes 19 de septiembre la Plaza San Martín fue nuevamente el lugar de encuentro a la convocatoria, que por octava vez hizo oír el pedido de justicia por el crimen de Julio.

Como en cada convocatoria, se caminó silenciosamente hasta la Comisaria de Seguí donde, en esta oportunidad fueron recibidos por el Jefe Departamental de la Policía de Entre Ríos Marcos Antoniow, quien expresó que “Estoy presente por una cuestión de respeto, para darles tranquilidad. La investigación está avanzada y se ha hecho un gran trabajo por parte de la gente de homicidios de la Dirección de investigaciones, quienes desde el primer día no han parado de recolectar elementos de pruebas; aunque la causa se presenta más compleja, y sobre eso estamos trabajando”, a lo que agregó que “Acá hay un trabajo muy bueno en conjunto con la fiscalía actuante, donde se ha trabajado codo a codo durante este tiempo para llegar a los resultados. La idea es no entorpecer la investigación, por eso no podemos brindar más información sobre el caso que se encuentra bajo secreto de sumario, por el contenido del material de prueba que se ha recolectado”.

El jueves 14 de septiembre se cumplió un mes del fallecimiento del joven, a causa de un grave golpe que recibió en su cabeza, al ser brutalmente asaltado por delincuentes que ingresaron a su propiedad.