Este fin de semana se disputó la tercera fecha de la Unión Deportiva de Ligas de Nogoyá y Rosario del Tala. Los equipos de la zona se enfrentaron entre sí. Cultural de Aranguren derrotó a Nobleza de visitante, y Cultural de Hernández cayó en su casa ante Roma. En Sub 23, los combinados de General Ramírez se quedaron con el triunfo.

Resultados (tercera fecha)

Zona A

Atl. Maciá 3 – 1 Ferrocarril de San Lorenzo (Sub 23: 1-2)

Atl. Rosario del Tala 4 – 3 Martín Fierro (Sub 23: 1-1)

Unión Solense 2 – 2 Sp. Peñarol (Sub 23: 1-1)