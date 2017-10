Por qué puede haber una devaluación

Por Salvador Di Stéfano (*)

El presidente del Banco Central fue claro en decir que tenemos tipo de cambio flotante, y que su cotización queda librada a las fuerzas del mercado. Si Argentina tiene un déficit de cuenta corriente muy alto, esto implica que el déficit de la balanza comercial, exportaciones menos importaciones es elevado, o los argentinos siguen veraneando fuera del país y sacan u$s 700 millones por mes para viajar al exterior, en algún momento el tipo de cambio subirá para frenar este drenaje de fondos que complica financieramente al Gobierno.

El Gobierno viene sosteniendo una cotización del dólar en una banda de precios entre $ 18 y $ 17 desde el mes de julio en adelante, es imposible seguir sosteniendo esta banda de precios con un escenario de déficit de balanza comercial, déficit de la balanza de turismo, fuerte déficit fiscal y alto pago de intereses de la deuda, nos parece que el mercado pasadas las elecciones buscara un tipo de cambio que salte la barrera de $ 18,00 y busque un nuevo punto de equilibrio que podría ubicarse entre $ 19,00 y $ 20,00. Esta suba en el tipo de cambio puede limpiar las expectativas inflacionarias e iniciar un nuevo periodo de metas de inflación más realistas de cara al año 2018.

Entonces el peso se puede devaluar.

Correcto, vamos a un escenario en donde el tipo de cambio podría devaluarse para proteger las reservas del Banco Central. Por ejemplo, el saldo de la cuenta corriente fue negativo en U$S 19.715 millones en los últimos 12 meses, y se proyecta para fin de año en torno de los U$S 30.000 millones. Este dinero se va del país porque el tipo de cambio está bajo, alienta importaciones, desalienta exportaciones e invita a viajar al exterior. Para que esto no siga ocurriendo el tipo de cambio debería flotar a un nivel más alto y de esa forma corregir tamaña salida de fondos.

Eso está en el libreto del Banco Central.

Correcto, para el Banco Central lo importante es la inflación y la tasa de interés, opera sobre estos dos problemas, y se equivocó en el diagnóstico para combatir la inflación. Con este punto en contra, es muy probable que antes de fijar una nueva meta de inflación el mercado corrija el tipo de cambio, para detener la salida de divisas y esto le permita al Banco Central tener aire para recomponer su diagnóstico y las medidas a tomar a futuro.

Vos decís que al Banco Central le vendría bien una devaluación.

Correcto, el Banco Central tiene una gran deuda en pesos, si devalúa pasará a licuarla, y de esa forma le será más fácil pagarla. El stock de Lebac es de $ 971.604 millones, al tipo de cambio actual son U$S 56.081 millones, si devalúas a $ 19 el mismo stock baja a U$S 51.137 millones, en un solo acto te ahorras U$S 4.944 millones, de paso mejoras el balance del Banco Central.

Cuanto tenemos en las reservas del Banco Central

Un total de u$s 52.852 millones, el Gobierno está trabajando para subir las reservas y de esta forma darle un mayor respaldo al enorme pasivo que tiene en pesos.

(*Analista de negocios y consultor)