Racedo- Milagros Martínez, la nena de General Racedo que nació con atresia de esófago, una malformación congénita por la que el esófago no se desarrolla apropiadamente y provoca un trastorno del aparato digestivo, debía estar el miércoles 15 de noviembre a las 8.00 en Buenos Aires, para asistir al hospital Garrahan, donde tenía turno para que le hicieran un estudio previo a una nueva operación que deben hacerle para mejorar su calidad de vida.

La pequeña, de 10 años, ya pasó por 42 cirugías. Actualmente solo se alimenta por sonda y debe usar una mochila de oxígeno de manera permanente. Ahora iban a hacerle una endoscopía, para luego evaluar cuándo operarla.

Para viajar a Buenos Aires, su mamá, Soledad Verdún, gestionó su traslado en ambulancia, ya que es vital que los equipos que utiliza estén conectados durante un viaje tan largo para no quedarse sin batería.

Según difundió a través de las redes sociales, le avisaron que el trámite estaba autorizado e incluso el martes a la noche le mandaron mensajes el chofer y una referente de Emergencias Sanitarias de la Provincia para confirmarle que ya habían salido a buscarlas.

Sin embargo, pasaron dos horas y el vehículo nunca llegó. Con desesperación, comenzó a llamar para ver qué había ocurrido, y tras insistir, recién a las 0.40 el chofer la atendió para decirle que no la pasarían a buscar, porque “no le habían depositado el dinero para los viáticos”, dijo.

“A la mañana me llamaron de Emergencias Sanitarias y me dijeron que estaba autorizada la ambulancia. Más tarde me pasaron el número del chofer. Me comuniqué y me contestó bastante tarde que después de las 22.00 me buscaba. A las 22.30 me mandaron mensajes él y una señora de Emergencias Sanitarias que ya habían salido a buscarme por la ruta. Los esperamos y nunca apareció ni se comunicó para avisarme que no iba a venir”, relató la mujer a Diario Uno.

“A esa hora ya no podíamos buscar otra opción para ir al Garrahan y perdimos el turno. Conseguir otro es sumamente complicado, ya que es difícil comunicarse por teléfono porque no atienden; en una mañana gasté 60 pesos de crédito de mi celular intentando contactarme con el hospital y no pude. Cuando la llevo a Milagros a hacer estudios ya me dan ahí mismo el turno siguiente la neumonóloga o la gastroenteróloga, no sé cómo voy a hacer ahora”, lamentó.

Un viaje que estaba programado

Si bien el viaje es autorizado por Emergencias Sanitarias, por la edad de la paciente iba a ser trasladada en una ambulancia del hospital San Roque. Consultado sobre la situación, su director, Walter Luchetti, dijo: “El viaje estaba programado. No sé qué pasó con el tema de los viáticos, porque eso depende de Salud de la Provincia y el hospital no tiene nada que ver”.

Por su parte, José Carlos Cuesta, a cargo de Emergencias Sanitarias de la Provincia, aseguró que: “Lo que hacemos es autorizar el viaje, pero la ambulancia es del San Roque. Aparentemente al viático que le tenían que pagar al chofer para el combustible se lo depositaron y no sé por qué el banco no lo acreditó en su cuenta a la noche. Recién se acreditó a la mañana siguiente. “Lamentablemente fue un incidente del que no tenemos culpa nosotros ni el hospital San Roque. Fue mala suerte lo que pasó”, aseguró. Y opinó que: “En el hospital de Crespo deberían resolver el tema y disponer de un vehículo para que la niña pueda ser trasladada a Buenos Aires. Pero nos dicen que no pueden, que la ambulancia está rota. Para evitar problemas, mandamos una ambulancia de acá y pasó todo esto” (Fuente: Diario Uno)

Nuevo turno

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, confirmó a medios provinciales que ya se tramitó un nuevo turno para la pequeña y que se inició un sumario administrativo para establecer si hubo “negligencia” por parte de uno de los responsables que debía concretar el traslado.

“No es tiempo de andar eludiendo responsabilidades ni echándose culpas unos a otros y mucho menos distraer el objetivo central de nuestra misión que es la de dar las respuestas desde un Estado presente y sobre todo en lo que hace a la cuestión sanitaria”, aseguró.

“De ninguna manera voy a permitir en mi gestión que sucedan este tipo de sucesos de tanta gravedad y escasa sensibilidad y terminen en que las responsabilidades de cada uno de los engranajes que conforman la cadena se diluyan en la indiferencia del todo pasa”, remarcó.

“Por ello, ni bien me anoticie del tema, di la directiva para que se inicie un sumario administrativo, ordené me hagan llegar los informes de parte de todos quienes conformaron la cadena de responsabilidades e instruí a la parte contable de nuestro Ministerio y a la asesoría legal para que lleven adelante el trámite de rigor que llegará hasta las últimas consecuencias”, expresó.

Sumario administrativo

Según explicó la funcionaria provincial, desde el área jurídica se evalúan las acciones correspondientes para poner en conocimiento al fiscal en turno e investigar si hubo negligencia. “Las actuaciones administrativas se inician para determinar fehacientemente las instancias de negligencia, y quiénes fueron los responsables. Porque el ministerio dispuso el recurso financiero, contamos con la documentación bancaria que corrobora que el área de administración y tesorería realizó el depósito correspondiente de este viatico a las 14”, aclaró.

“No fue un problema de recurso financiero”, sentenció Velázquez, al tiempo que apuntó: “En el circuito operativo que tiene que ver con la concreción del traslado, se suscitaron otros inconvenientes, que es lo que estamos investigando”.

La funcionaria provincial informó también que llamó al papá, Javier Martínez, para poner el Ministerio a disposición y ofrecer sus consideraciones por lo sucedido. Velázquez le informó que, a través del servicio de Trabajo Social del San Roque, ya se consiguió el nuevo turno para la nena, previsto ahora para el 12 de diciembre. Y le expresó que como responsable principal del área de salud del gobierno de Entre Ríos, “vamos a ser rigurosos con ambos temas: en lo legal y lo institucional”.