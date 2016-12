Crespo.- En la última sesión del año 2016 del Concejo Deliberante, realizada este jueves 29 de diciembre, se produjo una discusión sobre el estado de los caminos en el ejido, especialmente el camino que lleva al cementerio de Aldea Jacobi.

Desilusión de Plem

El concejal peronista Fernando Plem inició la discusión planteando: “Me ganó la desilusión porque de esta gestión se hizo muy poco por el ejido (…) lamentablemente no se hizo nada”. Lo ejemplificó señalando que en ningún proyecto de Cambiemos apareció una mención al ejido de la ciudad, “pero el proyecto del Frente para la Victoria declarando la emergencia vial en Crespo y su ejido, está descansando en algún cajón” del oficialismo.

Hizo referencia a la muletilla oficialista de la “herencia recibida” y señaló que la mejora en el camino a Aldea Jacobi, concretada en el último año de la gestión de Ariel Robles era parte de esa herencia. “Los empleados municipales trabajaron tremendamente y acondicionaron el camino, quedando un 80% arreglado” y agregó que desde diciembre de 2015 “se podrá ver en el estado que está ahora, tristemente hecho percha, cuero, trapo o cualquier adjetivo que se les ocurra”. Subrayó que “la gestión anterior dejó el camino en condiciones con cunetas y alcantarillas limpias, trabajo hecho por la Municipalidad de Crespo”, pero en la gestión de Crespo Nos Une – Cambiemos “sólo trabajaron en esta gestión tres medios días las máquinas municipales y no se agregó ni una sola cucharada, sopera o colmada, de broza; siendo que los vecinos ya aportamos a las arcas municipales más de 10 mil pesos en concepto del impuesto que se cobra en la facturación de la luz”. Luego dijo que “espero y quiero entender que la actitud de la actual gestión de no hacer nada por el camino de la Aldea Jacobi, sea por mi participación en el FpV, porque esa sería una actitud rara, inentendible”. Luego de recordar que el actual intendente Darío Schneider, estando en campaña electoral, prometió el asfaltado en una reunión con representantes de iglesias de usuarios del camino, Plem destacó que “a cuatro días de haber asumido, esta gestión tuvo la gran capacidad de trabajo de poder dictar la emergencia económica (…) pero en casi 400 días de gestión no pudieron hacer nada por el camino al cementerio (…) hasta el momento no hemos visto los vecinos ningún vehículo recorriendo el camino, mucho menos las unidades nuevas”.

Finalizó diciendo que “llegar al cementerio es casi una odisea y que de parte de esta gestión no se haga nada por el acceso al cementerio, lo siento como una falta total de respeto (…)”.

El último año

Le respondió el presidente del bloque de Crespo Nos Une, Carlos Holzheuer. Comenzó diciendo que “en reiteradas oportunidades desde este bloque se le ha contestado de la misma manera: estuvieron 12 años en el gobierno y en el último año se acordaron de camino a Aldea Jacobi”. Recordó que en las gestiones peronistas en Vialidad Provincial “nunca nos atendieron, había un expediente que apareció por arte de magia, que estuvimos buscando por tres años (…) lo usaron para asfaltar Avenida Constituyentes ¿por qué no se pudo pavimentar hasta el cementerio?”. Posteriormente, Holzheuer subrayó que “la decisión política de este gobierno es hacer ese camino. Fuimos a Vialidad, porque las arcas municipales no dan para hacer semejante obra; y hacerla bien para que dure en el tiempo y no sea una cuestión de campaña como pasó (..) si hicieron cuneta, echaron broza y teóricamente afirmaron el camino, no puede ser que en diciembre estén reclamando que el camino no está en condiciones”.

Recordó que ante el reclamo, los vecinos de Aldea Jacobi y los usuarios del cementerio “tiene el mismo derecho que la gente de San Rafael, de Merou, de San Juan y de tantos lugares”, con caminos que deben ser mejorados. Finalmente, Holzheuer dijo que “Aldea Jacobi tiene la suerte de tener un concejal, unámonos todos para buscar una solución, Vialidad Provincial y el gobierno provincial son del palo de Uds., ayúdennos a que tengamos un camino al cementerio”. Recordó que “cuando fuimos a pelear aquella vez, nos dijeron ‘ni sueñen que ese camino se va a hacer’, y no era de Cambiemos, era del FpV (…) ahora resulta que los malos somos nosotros que no lo hacemos, que declaramos la emergencia económica, que salimos adelante y ahora estamos bien”. Finalizó recordando “estamos hace un año en la gestión, ustedes estuvieron 12 años”.