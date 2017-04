Pintarán una estrella amarilla para generar conciencia

Será a las 13.00 en cercanías a la rotonda del cruce de las rutas 12, 131 y 32, lugar donde accidentalmente perdieron la vida tres personas hace un año. Habrá un importante operativo de la Policía de Entre Ríos, a través de la División Prevención y Seguridad Vial.

Este jueves 27 de abril a las 13.00 representantes del “Grupo Estrellas Amarillas General Ramírez, Conciencia Vial”, pintarán una estrella identificatoria en cercanías a la rotonda de Crespo, lugar donde accidentalmente perdieron la vida tres personas hace un año atrás.

Tres muertos y un sobreviviente fue el saldo de un trágico accidente ocurrido poco antes de la medianoche, sobre Ruta 12, a la altura del Kilómetro 401, sobrepasando un par de kilómetros la rotonda del cruce de las rutas 12, 131 y 32, en dirección hacia General Ramírez.

El choque destrozó los vehículos participantes, tratándose de una Renault Coupé Fuego, en la que viajaban Miguel Antonio Gareis (37), de Boca del Tigre; y Darío Senger (40), de Aldea San Rafael; y una Ford Ecosport, en la que circulaban Alejandro Brambilla (27), radicado en Crespo; y Adriana Monge (63), domiciliada en Diamante, estos últimos ligados por su trabajo, de guía turístico y asesora de turismo en el ámbito privado, respectivamente. Ambos, en ese contexto, regresaban de una reunión en Maciá.

Gareis, Senger y Monge perdieron la vida, siendo Brambilla –hijo del ex senador e intendente de Crespo- el único sobreviviente.

Operativo vial en la ruta

Esta tarde habrá un importante operativo por parte de la Policía de Entre Ríos, División Prevención y Seguridad Vial, cuya dirección está a cargo del Comisario General Mario Müller, para realizar el corte de ruta pertinente, por precaución, durante los minutos que dure el sencillo pero emotivo acto donde también habrá palabras de referentes de la asociación que a nivel nacional nuclea, como movimiento, a familiares y amigos de víctimas de accidentes de tránsito, en el marco de la campaña nacional de concientización vial “Estrellas Amarillas. Sí a la Vida”, que tuvo como impulsor a Roberto Barrera.

Al contar las razones que lo llevaron a presentar la propuesta, tiempo atrás Barrera recordó a Paralelo 32 que el 21 de octubre de 2012 a las 7.00 en un accidente de tránsito fallecieron su nieto Cristian Cherai Salzmann (20) y Emiliano Alejandro Müller, en momentos en que salían de un boliche bailable de Viale a bordo de un Gol Trend. Chocaron en pleno centro, calles 9 de Julio y Avenida San Martín, con una camioneta Chevrolet S10 que conducía Daniel Khalil María, de Viale. En el auto iban dos chicos más, Santiago Borgert y Yamil Corrales, ambos de Aranguren, que sufrieron heridas pero salvaron sus vidas. María, por su parte, sufrió golpes menores. Según se informó en ese momento, el auto transitaba por Avenida San Martín y la camioneta lo hacía por calle 9 de Julio. Como consecuencia del impacto el Gol volcó a 15 metros de la esquina, sobre la vereda de un local comercial.

Barrera indicó a este semanario que “Como otra forma de canalizar el dolor, apareció esta posibilidad de sumarme a la campaña nacional y empezar a trabajar en General Ramírez. Empecé a profundizar en el tema, para ver qué se podía hacer para concientizar, con bronca, no lo niego, porque las vidas no se recuperan más. Fue así que me conecté con Julio Ambrosio, el creador de la idea de las estrellas amarillas, que inició su proyecto luego de un accidente que le costó la vida a su hija. Me conecté con él y así descubrí más cosas, supe de esta red nacional de familiares de víctimas de accidentes de tránsito”.