Los defensores del intendente Sergio Varisco, pidieron al juez federal Leandro Ríos, la revocación del procesamiento, tras la nueva ampliación declaratoria del imputado Daniel”Tavi” Celis. Miguel Cullen y Rubéa Pagliotto invocaron el artículo 311º del rito en virtud de la causa de narcotráfico vinculada a Celis. En ese sentido se argumentó que, “se debiera, en atención a lo declarado, dictar el sobreseimiento o, cuanto menos, la falta de mérito, vinculando esta declaración con lo expuesto y acreditado en las indagatorias de Sergio Varisco”, según el escrito presentado esta mañana ante el juez federal Leandro Ríos.

Lo que declaro Celis

“Quiero prestar declaración sobre cuatro personas, serían sobre las personas de Sergio Varisco, Griselda Bordeira, Pablo Hernández y Alan Viola y solamente voy a contestar preguntas de estas cuatro personas. Primero, sobre Sergio Varisco que no tiene ninguna vinculación a la causa que se le imputa y que desconozco si es adicto o no, esas son cosas personales de él, pero sí puedo decir con certeza que no tiene ninguna vinculación con la causa que se le imputa. Respecto a Griselda Bordeira, la función que cumplió sobre mi familia era entregar un dinero que el municipio le brindaba todos los meses a mi familia, nada más. De Pablo Hernández, cumplía la misma función que Griselda Bordeira, acercarle a mi familia dinero que el municipio le brindaba todos los meses, desconociendo la procedencia de ese dinero. Respecto a Alan Viola la única vinculación que tengo con él es laboral, respecto a la parte municipal. El hizo algunos reclamos a pedido mío, en forma de favor, y nada más. Quiero solicitar que se me mantenga mi lugar de detención, primeramente, porque tengo miedo y estoy amenazado de muerte y en el lugar donde estoy me siento seguro”.

El escrito

Por otra parte indicaron que el propio imputado Varisco se prestó espontáneamente y asesorado por su defensor técnico, para contestar las preguntas que el juez le formuló, sin que se haya solicitado al respecto evacuación de duda alguna.

“Creemos que vuestra señoría cuenta ahora con el relato claro y contundente sobre la realidad de lo sucedido, de boca del mismo sujeto que vuesta señoría sindica como el jefe de la organización criminal, que asevera con claridad y sometiéndose a las preguntas que estime pertinentes hacerle que Sergio Varisco no tiene ninguna vinculación con la causa que se le imputa”, precisaron.

Por otra parte indicaron que, atento a la trascendencia e incidencia que cobran los dichos del encartado Andrés Daniel Celis en su ampliación de indagatoria habilita a la Defensa a peticionar, en los términos del Art. 311º del rito, la revocatoria del auto de procesamiento facturado y que se decrete en su lugar el sobreseimiento o la falta de mérito de su defendido y se suspendan los plazos procesales. “Caso contrario, se podría producir un confusión de plazos que, contra rei, obstarían el derecho recursivo de nuestra parte contra el auto de procesamiento. Aún más, al quedar acumulativamente expeditas dos instancias, una de revocatoria y otra recursiva a favor del ciudadano Sergio Varisco, teniendo una y otra plazos distintos de deducción y sustanciación, cobra sentido este pedimento y, por supuesto, la suspensión del plazo de recurrencia”, ampliaron.

Ante la hipotética denegatoria de lo solicitado, se hace expresa reserva de Caso Federal. “La falta de consideración y tratamiento de lo expresado por un imputado en el marco del ejercicio de su derecho de defensa, vulnera aleve y directamente el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado por el art. 75º inciso 22 de la Constitución Nacional en cuanto establece la necesidad de un juicio que respete el derecho de defensa.

